自今年新冠疫情爆發以來，因為擔心群聚感染，許多國家的選舉受到影響，有延後舉行者，也有暫時取消者，包括美國民主黨的初選、波蘭的總統大選、內閣制衣索比亞的國會選舉等，也有國家照常舉行，如南韓4月15日的國會選舉和蒲隆地5月20日的總統大選。蒲隆地的新冠疫情並不嚴重，全國近1200萬人口中，僅有42人感染，1人死亡，這或許解釋為何沒有任何理由延後或取消這次的總統大選，而是選擇如期舉行。

蒲隆地現任總統恩庫倫齊札自2005年就在該國內戰結束後出任總統，接著連續在2010及2015年兩度連任成功，其中第二次的連任頗具爭議，因為該國的總統有兩任任期的限制。不過，恩庫倫齊札當時宣稱他第一次當選總統時是由國會間接選出，因此不應被計算在內，所以他的兩任任期在2020年正式結束。在抗爭及流產軍事政變後，恩庫倫齊札在2018年修改憲法，將總統任期由5年改成7年，仍然有兩任的限制。由於是新的憲法，因此過去的任期一筆勾銷，而恩庫倫齊札若是再連任，就可以一直做到2034年。

在此情況下，觀察家咸認為蒲隆地的民主轉型將會是遙遙無期，也相信今年僅55歲的恩庫倫齊札，至少會擔任該國領導人直到70歲才有可能下台。沒想到他竟然在去年年底宣布不會參與今年的總統選舉，完全在意料之外。

恩庫倫齊札這位獨裁者確實沒有眷戀權位，或許在成為蒲隆地愛國主義的最高領航者，他仍掌有相當大的權力。無論繼承者為何人，在國家安全和國家團結的議題上，都應移樽就教於他。這次贏得總統人選的恩戴伊許米耶自2016年起擔任執政黨國家捍衛民主委員會—捍衛民主力量（NCDD-FDD）的祕書長，過去也曾擔任過恩庫倫齊札總統的內政暨公安部長。NCDD是1994年在蒲隆地內戰中，叛軍成立的政黨，而FDD則是NCDD的軍隊。恩戴伊許米耶早年曾逃過蒲隆地圖西族（Tutsi）政府對胡圖族的種族滅絕，後來加入了NCDD-FDD的叛軍，並在2005年內戰結束、恩庫倫齊札掌權後進入政府，因此也算是後者的老戰友。

過去，我們看到許多非洲領導人在下台前，找了自己最信任的副手或是心腹接班，一來可以繼承志業，二來則是希望下台後能夠免於被清算鬥爭。波札那前任總統卡馬提前1年下台，讓副總統馬希西繼承總統職位，以現任者的優勢競選個人的第一任期。然而，不到1年兩人就鬧翻了，卡馬甚至回頭參選總統，挑戰馬希西，但卻因為已沒有執政黨的資源，以大幅票數的落差敗下陣來。

安哥拉的前總統多桑托斯，在長期執政近40年後，在2016年底宣布挑選國防部長暨執政黨副主席羅倫索為繼承人，將代表安哥拉人民解放運動（MPLA）參選次年的總統大選。羅倫索絕對是多桑托斯所提拔的接班人，但他贏得總統大選就任之後，我們看到了羅倫索對多桑托斯的女兒伊薩貝爾、也是非洲最富有、身價高達20億美元的女性，進行清算鬥爭，不僅除去她負責的國家石油公司職務，還凍結她在海外的資產，讓她僅能流亡在葡萄牙。

恩戴伊許米耶當選總統後最大的挑戰，是如何讓各項數據在非洲都屬於後半段的蒲隆地能夠獲得實質的改善。與另一個殖民歷史、人口數目、土地面積、族群結構相類似，也同樣經歷過族群衝突與內戰的鄰國盧安達相比，蒲隆地的表現都落後很多：全球競爭力非洲排名前者11、後者34；非洲國家治理指標為8對43；繁榮指標為11對48；貪腐指標為4對46；其他一些盧安達相對中等、排在20多名的指標，蒲隆地同樣是排在40多名。兩國唯一類似的是自由之家的指標，兩國都屬於不自由國家。但如果威權統治的盧安達在國家治理上表現不凡，蒲隆地的不自由就沒有任何值得歌頌之處，這些或許是恩戴伊許米耶要努力的目標。畢竟如果盧安達能，為何蒲隆地不能？

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）