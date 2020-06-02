隨著國家通訊傳播委員會（NCC）新任主委、副主委及委員人選在立法院審查，電視產業的問題又受到矚目，有人建議用收視率當分潤基礎。

當前電視產業爭議包括：

一、重播嚴重、三器當道：觀眾常看到數十年前的周星馳電影、道聽塗說的談話節目；新聞經常播報瀏覽器、監視器及行車紀錄器內容，不然就是付費的置入行銷。二、有線電視上的頻道欠缺競爭，有些卡到位子的頻道商不思進取，致使觀眾的權益嚴重受損。三、電視產業無法健康發展，弱者無力投資內容，強者則把獲利拿去從事業外投資，包括房地產。

政府如果有心活化電視產業，應該要「超前部署」，思考未來5～10年電視產業的可能面貌，從而檢視台灣必須改革及調整的政策及法案。

以OTT TV來說，與其「管制」本土或是境外的業者，不如設法扶持本土影視業者的整合與強大。台灣的OTT TV平台也算不少，政府是否有策略及政策協助予以強大？好的策略及政策要以產業需求為導向，否則寧缺勿濫，業者或許寧可政府沒策略及政策，也不希望隨便端出爛策略及政策，或是動輒介入巿場及企業運作。

至於當前電視產業的爭議，或許可以試試這三策：

第一策，電視是特許行業，對文化主權具有重大影響力，因此主管機關應該在與產業及學界討論後，對於電視業者來自本業的獲利，要求應有一定的合理比例必須再投入電視產業，這樣才能促成產業的健全發展。

第二策，要求有線電視等平台業者應該提出可以優化上架之頻道的機制，也就是真正公開、公平、公正的「頻道上、下架機制」，主管機關只要審視前述機制是否合宜以及有無落實即可。只要競爭機制真正存在，必然可以催生符合市場的供需機制，就會有合理的分潤。

第三策，要求電視頻道業者應該提出可以優化頻道內容的機制，讓新的電影、電視劇、節目、甚至新聞，都可以有公開、公平、公正的機會爭取在頻道播出並被看見。

台灣的電視產業想要發光發亮，必須先設法擴大市場，把餅做大。這有賴於政府立基於社會科學研究的基礎，提出足以超前部署的傳播產業政策。

在市場這塊餅還沒有做大之前，可以先透過前述這三招，讓餅留在電視產業、讓懂得做餅以及最會賣餅的人，獲得應有的收益，這樣才能矯正存在已久的市場失能，幫助電視產業回到應有的市場機制之中良性競爭與發展。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、台灣歷史小說作者）