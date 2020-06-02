考量夏日用電可能再創新高，台電公司於是計畫重啟台中火力電廠的2號及3號機。然而，這兩部機組已在去年底遭台中市政府廢止操作許可證，台電此舉讓中市府氣的跳腳，市府環保局更揚言將依《空汙法》函送偵辦。另一方面，台電認為環保署已於今年2月撤銷中市府針對中火的行政處分，遭廢證的兩部機組當時即自動回歸展延審查狀態，因此現在依照先前的許可條件操作並未違法。

面對中央出手干預中火遭地方政府裁罰一案，中市府業已申請釋憲，結果未明之際，台電卻在此時主動挑起爭議，背後原因恐非真如台電所言的「確保今夏供電穩定」。

2日台電的瞬時尖峰負載為3425.7萬瓩，確實創下今年度新高，但當日的最大供電能力為3821.4萬瓩，備轉容量率高達11.5%，呈現代表「供電充裕」的綠燈，無怪乎台電在今年5月的股東會時充滿信心地表示今夏燈號可以「綠到底」。事隔不到一個月，何以滿滿自信立馬成了謹慎保守？

自從2018年6月核二廠2號機重啟後，全台迄今均未再出現備轉容量率低於6%的橘燈；2019年的下半年，除了7月16日偶一出現的8.7%黃燈，更是綠燈高掛至年底。今年夏天，台電其實早已做足準備，試運轉中的通霄電廠3號機必將持續滿載發電，去年及今年便該分別除役的大林5號機、通霄4、5號機、大潭單循環7號機也早已決定延役至2022年，而核二1號機仍可運轉至明年3月。在前述機組的支援下，台電於股東會發下的「綠到底」豪語應不難實現。那麼，台電不惜在今年盛夏前再度槓上中市府，到底所為何來？

說穿了，供電燈號想要「一直綠」，中火這兩部機組非上線不可。原因在於中市府雖在去年底廢止了其操作許可證，但環保署今年將裁罰撤銷後，台電進行備轉容量率計算時便將之恢復計入，兩部機組的裝置容量達110萬瓩，盛夏貢獻的備轉容量率約2.9%。關鍵在明年3月，裝置容量近100萬瓩的核二2號機將因用過燃料無法退出爐心，必須提前於當月底停止運轉；2021年夏天之前的備轉容量率將隨之短少2.7%，屆時若無中火這兩部機組備援，再加上這一年沒有任何新機組上線的現實，「一直綠」很可能直接變成「綠不了」。

2018年的核二2號機重啟成功化解當時的供電不足危機，今日的中火機組重啟卻是打算以高碳排燃煤美化供電的帳面數據，機組重啟兩樣情，何者才是民意所趨不問可知。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）