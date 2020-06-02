為抗議非裔男子被白人警察壓頸致死，一名抗議找高舉滑板站在火堆錢。（美聯社）

曾經，美國眾議院議長裴洛西說，在香港以反送中之名掀起的黑衣暴動，是一道「美麗的風景線」。如今，美國也不斷湧現一處又一處美麗的風景，但才短短3天，軍警就已開槍鎮壓，川普更毫無安撫之意，進一步定調這是「國內恐怖主義」，威脅將全面派兵視同「作戰」。

請問蔡英文，宣稱挺香港人民之後，挺不挺美國人民？這群美國人民，可不像香港黑衣魔有源源不絕的防毒面具、頭盔及各類物資，更沒有妳所謂「民主同盟」的支持和關愛。他們得不到如香港特首做出的道歉和撤案，只有川普用「最兇惡的狗」和「最不祥的武器」對待，這就是妳賭上台灣的經濟和安全，至今還在死抱的「民主國家」。

我始終強調，我們與廣大的美國人民是好朋友，但對美國少數虛偽、詐騙、雙重標準的政客要強力切割。不同於台灣、香港的黑衣抗爭，帶有強烈反中意識及「顏色革命」的色彩，美國各地的示威沒有特定領袖，也沒有外國勢力的媒體包裝，只因美國統治階級長期對少數族裔及勞苦大眾的壓迫，激發人民起身反抗。川普對他們毫不留情的鎮壓，甚至從未思索與群眾溝通，更反映美國統治階級欺善怕惡、自私自利的本性，台灣有些人居然還把他當救世主。

試想，美國統治者對自己人民尚且如此，又怎會看重其他國家人民的生命，動不動在世界各地挑起戰火，還美其名是要給當地帶來「自由」，以此遮掩他們的侵略罪行。我們追求和平，所以必須審慎與這種「民主國家」為伍，更不能讓台灣淪為他們的馬前卒，給自己惹來貧窮和戰禍。

黑衣魔在香港暴動了大半年，癱瘓機場、攻擊鐵道、攔劫路人、打砸搶燒…無惡不作，結果一堆獨媒、綠媒還把他們捧上天，說要反對「港版國安法」入法。如今因果循環，美國的情況就像是場「現世報」，綠媒們先是一片沉默，做起縮頭烏龜，然後一個個趕著將美國人民的抗爭定調為「暴動」，和美國政客一起成了世界「馳名雙標」，自取其辱。

從新冠疫情爆發以來，川普防疫不力，種種跡象顯示美國將新冠病毒誤以為流感，錯過第一時間對病毒防治，又疑似隱匿疫情，造成如今美國十萬人病死的悲劇。川普為掩蓋執政無能，甩鍋中國大陸，蔡政府趁勢搞了幾個月的「以疫謀獨」，結果WHA參加不了，更別談WHO，到現在日本旅遊鬆綁也未納台灣，等同一事無成，反而還升高兩岸對立，台海更加動盪不安。

蔡英文利用防疫為由，讓陳時中天天開記者會，甚至當起「觀光大使」，轉移因錯誤路線產生的嚴峻問題，諸如惡化的兩岸關係、內鬥內耗的經濟、面臨短缺的能源…等。的確，這種手法成功了，但台灣人民也要倒楣了！

當兩岸關係來到蔡英文口中「歷史的轉折點」，台灣前途其實已面臨重要的變局時刻。繼續死抱美國這個「民主國家」，無疑就和提油救火的川普一樣，只會放火不會救火，最後必是玩火自焚。

（作者為新黨榮譽主席）