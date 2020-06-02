西方在看待香港和中國有兩項根本的錯誤：其一，今天香港的繁榮來自英國殖民的法治與自由。其二，西方對中國的看法，比中國對西方的觀感重要，從來不在乎中國人的感受與能力。這兩項西方嚴重的自戀病症，造成了西方，尤其是美國節節敗退，終至全盤皆輸。

首先，香港繁榮的第一要素是中國龐大經濟的給養以及華人的勤奮，同一時期的非白人英國殖民地緬甸、巴基斯坦、印度、孟加拉等都很窮，即使同在歐洲近在咫尺、同為歐人的直布羅陀也很黯淡，至於英國曾派大軍奪回的福克蘭群島，更只是幾座荒島。所以，沒有中國作大靠山，香港只會是貧窮的漁村。再者，西方媒體經常做民調，「警示」說歐美人民越來越不信任中國，或者香港人對北京的厭惡感提高等等，問題是，既然中國對世界、對香港的影響如此巨大，為什麼不去調查大多大陸人，乃至一般中國人對歐美、香港的感受？為了幫助他們了解最大力量所在，這裡有必要說明中國人的看法。

「一國兩制」的精義是在「一國」之下實施「兩制」，沒有「一國」就不可能有「兩制」，這是最基本的邏輯。然而，去年香港「反送中」運動中，示威群眾高舉美國和港英旗幟，呼喊港獨和辱華口號，不承認香港屬於中國。更醜陋的是，暴力示威者丟汽油彈、燒路口、砸毀公共設施和私人商店，凶狠毆打不同意見的路人。這些醜行還受到美英勢力源源不斷資金和訓練的支援，西方媒體也不斷敲鑼打鼓。

這讓中國人驚覺到，香港仍是殖民者橫行的租界，1997年回歸只是形式的，「兩制」等於是保留了殖民者高人一等的思想形態、維持了辱華仇中的教育文化，以及當西方奴僕沾沾自喜的心態。如此，香港國安法訂定的內涵就在於實現二次回歸，香港特區政府由港英時期的行政官員所組成，無力阻擋由西方勢力支持挑起的分離主義暴動，只能由中央出手協助強化「一國」的法律和精神架構，重點在於在港設立國安機構，協同特區政府，有效對付西方情報機關、政治煽動組織，以及自甘被利用的港奸。同時，釜底抽薪，加強民族精神教育的法制化和實施。簡單說，就是實現所有被西方殖民的亞洲國家，在二戰結束後早就完成去殖民化的工作。

至於香港暴動鼓吹者的反應如何？黎智英在CNN用哀求的口吻說：「川普總統，請來救我們吧！」結果川普只是站出來念10分鐘新聞稿即轉身而去，原來大聲喝斥要拉蔡政府入WHO，沒人附和，變成自己睹氣走人。美國在經濟合作中自視為施惠者，而非獲利者。不過合作是互利，中斷合作會傷人，也會自傷。

然而，此刻那一方的體質更難以承受傷害。黎智英苦苦哀求的「救命恩人」美國，深陷疫情，約4000萬人失業，席捲全美的種族暴動更是雪上加霜，美國全身病痛，而且是嚴重內傷。無怪川普10分鐘的「懲罰」聲明外，除了仇中傳媒慣性亢奮外，北京和香港倒是氣定神閒，從容不迫拿出準備好的反駁聲明，意思是「放馬過來」吧！美國如果硬幹，恐怕自己會先進加護病房。

簡單說，香港二次回歸後將重獲新生，中國人土地上不會再有任何西方租界，無論是法理上還是精神上。至於「今日香港，明日台灣」邏輯上也符合時勢潮流。此刻蔡政府一心貼附西方最後殖民勢力，對外佯裝民主，對內踐踏民主，作威作福，辱中言論橫行，日據時代三腳仔心態泛濫，因此台灣的二次光復自然也已列入工作議程了。