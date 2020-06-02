行政院長蘇貞昌2日得意洋洋地召開「三倍券」記者會，自吹自擂「好領、好用、好刺激、最溫暖」，叫人啼笑皆非。振興券7月15日才會上路，許多商家、攤商早已撐不下去，等7月中再倒一片，三倍券恐怕沒那麼好用！

振興券紙本面額分別為500元4張、200元5張，誇張的是券面印上「三倍券」3個字，這又是好大喜功的蘇揆個性使然，但不明究理者可能誤以為500元的券可以抵1500元、200元的券等同600元，不然怎會叫做「三倍券」？

振興三倍券前身是朝野立委都狂轟的酷碰券，變身後的三倍券除了郵局發放，還包括行動支付、電子票證、信用卡發放，同樣搞得既繁瑣又複雜，對不擅使用電子支付的長輩們，恐怕又將掀起一波郵局排隊潮，既不貼心又不溫暖。

放眼世界各國紓困，絕大多數都是普發現金，唯獨台灣的蔡政府把人民當賊，擔心拿了錢存起來不消費，硬是搞出不倫不類的三倍券，對照10年前馬政府發放3600元消費券，都遠比三倍券大氣、實用多了。

三倍券不如直接發2000元現金，既省去印製費用，直接補貼急需者，也可避免假買賣、真收購票券圖利，難怪台北市長柯文哲批「脫褲子放屁」！連民進黨籍台北市議員王世堅都痛批行政院沒出息。

蘇揆大概也心知肚明，三倍券可能被罵到三振出局，早已設定好由政委唐鳳當代罪羔羊，且醜話講在前面，有任何破綻唯唐鳳是問；也就是有功勞非蘇揆莫屬，有問題通通算唐鳳的，這樣的閣揆的確如王世堅形容的，「實在沒出息！」