美國明尼蘇達州非裔美國人佛洛伊德遭警察施暴致死，全美各地出現暴動，至今方興未艾，逾40個城市下令宵禁、24個州出動國民兵，規模之大，美國歷史少見。暴動中，美國總統川普多次發言不當，不僅未能平息示威者怒火，反而火上加油。

美國這次暴動與香港暴動相對照，引起許多議論，有人批評美國雙重標準，有人懷疑美國國力下滑，美國自由民主制度的合理性、繼續領導世界的能力，都受到更多質疑。

這場大暴動呈現的亂象，特別是川普的言行，的確讓人齒冷，特別是在暴動發生的第二天，群眾包圍白宮，川普躲入白宮地下室避難，竟在推文警告將下令「放狗咬人」、「使用更可怕的武器」對付「暴徒」，還建議警方朝示威人群開火，警民之間對立更嚴重，群眾更火爆。

民主制度禁得起檢驗

他意猶未盡，6月1日對全國民眾演說，表示若不立即停止暴動，將動用軍隊對付「暴徒」，更是火上加油，激化對立，完全不是一個具有道德制高點的美國總統應該說的話。川普將暴動責任全推給左派激進團體，卻對右派激進團體隻字不提，顯然是擔心自己「常態性」的右翼種族主義言行成為抨擊的對象，而急於「甩鍋」。暴力叢生的社會、言行失序的總統，美國還是一個成熟的老牌民主國家嗎？

回顧美國歷史，曾有多位總統面對種族暴動事件，但從沒有像川普這樣提油救火、荒腔走板的總統。川普諸多種族主義的言行歷歷在目，這次完全是白人警察惹的禍，全美暴動規模如此之大，情勢如此之嚴峻，對立如此之深，引發國際抨擊嘲諷如此之廣，實種因於川普的個人種族主義言行。所謂「上有所好，下必甚焉」。川普種族歧視如此激烈，自然上行下效，加上社群網路與影像媒體的傳播渲染力，終於釀成大災。

不過，美國民主是從示威與暴動中學習成長的，1960年代民權鬥士馬丁路德‧金恩博士說：「暴動是不被傾聽者的語言」，上位者若不能傾聽人民的聲音，人民自然視領導者如寇讎。1964年美國詹森總統聽見暴動者的聲音，終於完成民權法案立法，賦予黑人更公平的政治權利。

這次全美大暴動發展至今，許多論者認為，美國國力已衰退，不再有能力承擔海外承諾與世界警察責任。二次世界大戰結束以來，美國民主制度曾讓美國人民引以為豪、世人稱羨，主要拜舉世無雙的美國強大國力所賜。經過韓戰、越戰、兩次海灣戰爭、阿富汗戰爭、中東戰火的耗損，加上與中國大打貿易戰，美國國力已大不如前。不少人傾向相信，國力的衰退將挫折美國的治理能力與民主的品質。

儘管如此，經過這次全美大暴動，美國民主制度究竟會逐漸衰竭，或如浴火鳳凰獲得重生，恐怕是辯論得不到解答的問題。凡事事在人為，只要美國選民真正知道他們該選出什麼樣的領導人，美國總統能了解自己的職責所在，進退有節，美國應該還是可以找到出路，畢竟美國的民主制度歷經240年，國力多次起伏，已證明禁得起檢驗，至少對美國而言，不失為有效的政治制度。

民主國家是多元機制與多元聲音所組成，自然會因不同的想法與理念而出現衝撞、對立、對抗，甚至暴動，但透過政黨競爭、定期選舉，可以用「數人頭方式」做仲裁，讓多數意見成為國家方向，或讓失能領導者與政黨下台。民主國家也可以透過法案或修正案的立法行動、改革方案的提出，經過國會辯論、表決，或公民投票方式決定政策。透過這些自我療癒的方式，民主國家總能自我調適，化解人民的不滿。

能再選出適當的總統

已故哈佛大學教授杭亭頓指出，美國民主制度誠然有諸多缺失，也經常出現政府機構與人民期待出現落差、種族對立、貧富差距，人民聲音無法上達等種種不和諧之處，但美國人民並不認為這些問題可以在短期內獲致解決，而傾向於期待領導人站在道德制高點，以漸進方式去逐步改善制度與人為的缺失，以及社會上種種不和諧的地方。美國經濟與社會結構大約經過50年會有一次大變遷，形成政治與社會種種亂象，但歷經混亂後，總能選出適當的總統，找到解決的方法。

中國正在崛起，21世紀很可能如拿破崙200年前預言，是中國人的世紀。美國確實出現亂象，但崛起中的強權不可低估美國的彈性與韌力。