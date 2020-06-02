「我是台灣人，也是中國人」這句話，使我遭受了不少台灣網民盲目的質疑、瑣碎的批評、無聊的激憤。就拿得獎出書那件事說吧，2017年9月，我在杭州參加兩岸文學獎頒獎典禮，國台辦的安峰山先生與我握手，這本來沒什麼，在政治上，兩岸還是有所隔閡，但文化領域是不分彼此的。兩人握個手，展示友好的文化交流，光明磊落。我偏偏就被貼上了「賣台」的標籤。可能有人看到這兩個字就啼笑皆非了，怎麼握個手，就把台灣賣了？但這種狹隘的顏色標籤卻屢屢出現在報章媒體上。另外還有一點，只要我在社交軟體上說起中國的好，或以自己親眼所見糾正親綠媒體帶有意識形態的負面報導，也都會遇上批評的聲浪。

認同一中 無奈沉默

這種風氣在2016年民進黨政府上任後越來越嚴重，台灣人在這方面總是小心翼翼，即使心懷祖國，認同一中，為了不得罪親友，不招惹麻煩，只能選擇沉默。

可以預見我未來還必須承受無盡的口水與指責，因為，大部分台灣人對於共產黨的認知不夠客觀，然而大陸政府對新中國的貢獻，卻是有目共睹。

1949年的新中國，民生條件、基礎設施、國民收入、教育水準都是極其落後的，中國未來的路，還很漫長。

毛澤東在抗日戰爭期間曾說過：「我們中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣慨，有在自力更生的基礎上光復舊物的決心，有自立於世界民族之林的能力。」這句話鼓舞了千千萬萬浴血奮戰的中國人，不僅使我們取得了抗戰的偉大勝利，且在建設新中國的過程中，又鼓舞廣大人民克服千難萬險，把一窮二白的祖國建設成世界強國。

一切還必須放眼改革開放。

1978年12月18日，中國共產黨第十一屆三中全會在北京召開。會議決定把全國工作重點轉移到經濟建設，確立了對內發展經濟、對外實行開放的政策。在此基礎上，鄧小平提出：「和平與發展是當今時代的兩大主題。」這一科學論斷意義十分重大，從此中國進入了改革開放。

要找尋中華民族未來的方向，還必須了解我們過往的歷史。歷史上中國社會的改革是綿延不絕的，有戰國時期商鞅變法、西漢末年王莽托古改制、北魏孝文帝漢化改制、北宋王安石變法、明朝張居正改革、清朝光緒皇帝的戊戌變法，還有現代中國鄧小平領導的改革開放。

在這些改革中，只有商鞅變法和現代中國的改革開放成功了，商鞅變法促進中國社會從封建制到集權官僚制的轉變，從戰國時期到秦始皇統一天下，完成了中國社會的第一次大轉型。鄧小平的改革開放拉開了中國邁向現代化的序幕，對於中國社會的發展起到了劃時代的意義。

2018年末，我在北京的時候，很幸運地碰上了改革開放四十周年的展覽。在國家博物館門口，我遇到一群長輩，他們拿著國旗，站在一排「偉大的變革」「慶祝改革開放四十周年大型展覽」的字體前合影，之後，他們高喊著：「沒有共產黨，就沒有新中國。」

我當下受到了不小的衝擊，這是何等的信念？從他們的言語、表情，再到手裡高高舉起的國旗，幾個人，一下子就形成了一股氛圍。我可以很深刻地感受到他們對國家、對党的堅定信念。這種信念是從骨子裡散發出來的一種最真誠的表達，不是逢迎拍馬式的呼呼口號，博取眼球，任何人都偽飾不來。

古老國度 繽紛花朵

他們都經歷過六七十年代那一段艱苦的歲月，對於党的領導、社會的變化、生活水準的提升，體會得最為深刻。我這個90後的台灣女生，從出生起，就與祖國大陸的同胞一樣，面對著高速發展的時代，到我們懂事的時候，改革開放的種子已經遍撒各地，在這古老的國度裡，開出繽紛的花朵。

因此，我很樂意傾聽長輩朋友跟我訴說自己親身經歷的改革開放的故事，從他們的故事裡，可以聽到糧票布票、收入微薄、食不果腹，還可以讀出他們的眼神，帶著幾分感慨、幾分辛酸，一直到高新科技的到來，眼神又倏地轉變，變成一種飛揚的崇敬、堅定的自信、無比的自豪。首先打動人的，一定是這種發自內心的情感。

在博物館內，我用一整天的時間，看完了改革開放四十年的歷程。1980年8月，深圳經濟特區成立。此前，第一個出口加工工業區於1979年7月在深圳蛇口破土開建，打響中國改革開放第一炮。自此，神州大地上發生了天翻地覆的變化，一帶一路、高樓林立、跨海大橋、高鐵縱橫、沙漠綠化、航母出海、嫦娥探月、國際博覽、移動支付、網路購物、共享經濟、5G技術、量子科技、進口博覽、無人商店等等。這就是基建狂魔，歷經了站起來富起來強起來的中華民族偉大復興，世界第二大經濟體！世界第一貿易大國！

內心燃燒愛國意識

館內人很多，放眼望去，每個人臉上都洋溢著崇敬的神情。我想，大概是愛國意識正在他們內心燃燒著。

國家，讓來自各地的人們，凝聚在一起。

出了國家博物館，步行到天安門廣場，看著隨風飄揚的紅旗，雙手和臉頰凍得麻木，心裡卻熱呼呼的，有種上升的感覺。

（納蘭採桑／台南市）