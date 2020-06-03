療養月餘，健康狀況好轉，羅列與胡嘉德及反共自衛縱隊取得聯絡，乃化裝藥材商赴武都、松潘，指示地方部隊活動方針。但到達崇寧縣不久，為封鎖游擊區共軍糾察員盤詰，以形跡可疑，拘捕審訊，兩晝一夜，受盡酷刑。檢查文件只有《大悲咒》，晚夜竊聽還是《大悲咒》，認定係一佛教徒，乃云：「既非國特，不應北上，若有熟人作保，即可釋放。」胡嘉德聞悉後，多方設法，以親友轉託親友，為之保釋，重獲自由。真是不識游擊將軍是羅列，只知販藥商人名樂傑。

胡嘉德從容就義

羅列與胡嘉德，不忘建立游擊基地，今既不能北上，唯以潛赴成都，密與胡之降共部屬聯絡，已略有端倪，不幸行藏敗露，胡嘉德深夜被捕，嚴刑逼供，二十餘日，始終未吐一語，反而痛責共軍禍國殃民，共軍以棉絮塞其口，押解至昭覺寺槍決，胡嘉德從容就義，慷慨成仁。

雷聲揚、胡嘉德皆為國大代表，當地風氣熟習，親戚故舊眾多，軍餉經費易籌，掩護聯絡方便。由於兩人遇害，羅列自感孤掌難鳴，且共軍懸賞通緝之風聲益緊，自知留此已無作用，乃決定衝破鐵幕，決心回台。

關山遙隔，滿途荊棘，自蓉至渝，經武漢、長沙而往廣州，萬里迢迢，稽卡重重，沿途既無志士相依，復乏身分證明，遂乘夜暗撕共軍布告印跡，用肥皂仿刻敵印，自名樂傑由蜀赴粵通行路條，以為沿途檢查之身分證明。

三十九年十月中旬，羅列以樂傑之名，負花生米、辣椒等雜物為小販，準備東行，唯此時共軍對戶籍登記已極嚴格，為恐牽連好友家屬，乃將胡嘉德為其所報之樂傑戶籍遷出至渝地，然後出蓉東行，胡嘉德夫人希望有日能為其夫復仇，贈以首飾、人民幣以為資賦。出東門途遇軍校同學趙恆如，亦存逃離之心，遂相約而行，而趙回家正在屏當安頓之時，突然被捕，深知凶多吉少，曾暗囑夫人竭其力支援樂傑成行，趙夫人亦贈以人民幣及所需物品。趙恆如不久解回原籍被害。

樂傑見狀已不宜再留，即行離蓉赴渝，在渝停留二旬餘，衣服、雜物齊備，以小販之身，流連於長江碼頭，擺地攤出售雜物以為掩護，購妥船票以待船期，一日於清晨五時開船，於解纜頃間，憑票上船。待啟碇離岸，風帆鼓鼓，目見船尾白浪，兩岸房屋移動，知已離蜀而去也。月餘之驚惶，始略鬆安，船行一週，抵宜昌，晚宿旅棧，入夜公安人員盤查，細察通行路條，疑非區政府所出，囑店主看守，明晨往公安局報到審訊。

樂傑若無其事，口應明朝往局報到，心知不妙，仍泰然就寢，於半夜突呼腹痛，披外衣著拖鞋，棄置雜物竹筐如公廁，店主見其行囊在室，未以為意。樂傑入廁後見無動靜，即越牆東行，黎明已至東郊，覓僱民間木船，順江東下，經洞庭湖而抵長沙。

驚弓之鳥，漏網之魚，形雖定而心憂焦，唯前游而不回顧，沉毅剛強，大智大勇之儒將風韻，隱於行動之中而不露，重整衣履，購妥車票，盤桓於車站附近，見火車進站，從容混入人群之中而上車，汽笛鳴叫，車聲轔轔，終於安抵廣州，輾轉設法，了解情況，一切似尚混亂，變賣所有首飾等物，以百萬元人民幣購得共軍邊防局頒發之出境證，心神釋然，安抵澳門，三日後抵香港，即電中樞聯絡，四十年四月十五日返抵台北。

其時也，中樞獲各地情報，以及共軍廣播宣傳，先生亦派員深入聯繫而無果，種種跡象顯示，生還希望極微，研判必以自殺成仁，為之開追悼會，追贈陸軍二級上將，靈位入祀忠烈祠。先生至為痛悼，唯共軍雖一再廣播其遺書及身分證件，而又一再在懸賞找尋屍體，先生期之於心者羅列或未死也，今果見其歸來，相晤握手，竟凝咽無語，默默良久，而不禁淚下，如同隔世。

羅列返台，立蒙總統蔣公召見，初命國防部中將參議，旋即歷任重要軍職。無論統兵御將，或幕僚長或校長，對同僚、部屬、學生，不論官階，胥能慈和禮待，從不疾言厲色，逢有向之訴說，咸能細聽衷腸，勸慰誨撫，一如家人。操守清廉，生活平淡樸實。凡事兢兢業業，躬親執著。居家奉母至孝，每年春節，必率家人向慈母行跪拜大禮。其治軍能洞燭機先，謀定而動。其廟策能運籌帷幄，決勝千里。戰則衝鋒陷陣，克敵致果，危則公忠體國，從容就義。此次逢危難之際，臨敗軍之時，置生死而作紀信，雖重傷而堅貞不拔。由蜀來台，間關萬里，前途關卡，危機四伏，於至急之時，咸能從容不迫，不懼不惑，總能化險為夷，百劫歸來，真完人也。

羅列的生平

羅列，字冷梅，福建長汀人，生於清光緒三十三年（紀元前五年，西元一九○六年）八月十四日，十歲入高等小學，十三歲入舊制縣立中學，四年畢業，民十三年負笈廣州，入省立高等師範學校，十四年秋考入黃埔軍官學校第四期步科，十五年十月畢業。

軍校畢業，留校任少尉排長，北伐軍興，隨東路軍入蘇浙，先後參加建德、桐廬、龍潭之役。十九年任國民革命總司令部新兵訓練處中校大隊長，適中原鏖戰，率新兵出守馬牧集，擊退石友三部騎兵之突擊。二十一年入陸軍大學，二十四年畢業，復入陸軍大學兵學研究院深造，結業後留校任兵學教官。二十六年八一三滬戰起，出任第一軍少將參謀長，參加上海保衛戰，翌年升任十七軍團參謀長，轉戰皖豫二省。二十八年升任第三十四集團軍參謀長，旋調第四十八師少將師長。三十年調軍校第八分校主任，三十四年晉任中將調第一軍軍長，及抗戰勝利，第一軍整編為第一師，仍續任整一師師長。

三十五年共軍擴大叛亂，七月率部入晉，收復晉南曲沃臨汾等要地。三十六年國軍收復延安之役，奉命率整第一師出敵不意，由宜川拊敵背，直入延安。三十七年率軍赴援鳳翔、寶雞，痛擊彭德懷，造成涇渭河谷大捷，晉升整一軍軍長，復敗賀龍等共軍於陝東。三十八年升西安綏靖公署副主任兼參謀長，年底隨軍馳援四川，轉戰於重慶、成都。

（待續）