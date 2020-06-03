無色覺醒》 劉必榮：德法倡議振興紓困！攸關歐盟盛衰關鍵？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第644集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「德法倡議振興紓困！攸關歐盟盛衰關鍵？」。

目前正處於歐盟續存的關鍵時刻。由於新冠疫情發生後，在南歐的西班牙與義大利並未得到歐盟出手援助，讓兩國不禁開始思考是否有繼續待在歐盟的必要。除此之外，在中國大陸大力助義大利抗疫下，義國一份民調顯示，中國大陸居義大利民眾認為最友善國家的前列，勝過臨近任一歐洲國家。

也就是說，現今歐洲正面臨分裂的危機。這無疑不為德國所樂見，所以德國總理梅克爾就拉上法國總統馬克宏開了場記者會，對外表示兩國將一同帶領歐洲推動大規模的紓困方案。隨後歐盟的執委會也緊接著提出相關議案，擬通過高達一兆歐元的紓困金來協助歐洲走出疫後困境。

不過經濟振興不單是通過議案、喊個口號這麼簡單，仍有許多細項待討論與斟酌。像是舉債紓困的貸款誰來償還？紓困金要如何發放？預算從哪來等？針對這些問題各國都還未達成共識。本來歐盟就有嚴重的財政缺口，另英國已正式脫離歐盟，若再加上疫後紓困預算，恐怕將讓歐盟財政狀況更為窘迫。

此外，德國積極號召之舉也引發了諸多揣測，甚至還一度出現德國有統治歐洲意圖之聲。由此看出，現在歐洲的當務之急就是尋求成員間共識。也就是說，在各國自掃門前雪、不信任歐盟權威下，必須盡快找出多數都能接受的歐洲復甦方案以重拾各國的信任，團結一同面對未知的疫後時代。

其實，從歐債危機到戰爭難民潮，歐盟成立以來一直不乏有各成員國間意見紛歧、面對組織裂解的情況。不過不管遭遇任何危機，歐盟最終也都能迎刃而解。也就是說，縱使歐洲紓困案前路茫茫，最後也定能獲得解決。目前正處於歐盟續存的關鍵時刻，究竟歐盟這次能否順利走出這次難關？仍待我們持續關注……更多分析請看影片解說！