蔡英文總統在520就職演說中針對經濟議題的內容著墨不少，尤其是在產業發展策略上，希望我們抓住時機，在5+2產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓臺灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

其所提出的六大核心產業的發展與願景，具體內容包括：

第一，持續強化資訊及數位相關產業發展。利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位，促進物聯網和人工智慧的發展。

第二，發展可以結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業。

第三，打造接軌全球的生物及醫療科技產業。無論是試劑製造、或是新藥和疫苗的研發，「臺灣團隊」都有足夠的能力，跟全球頂尖技術接軌。

第四，發展軍民整合的國防及戰略產業。

第五，加速發展綠電及再生能源產業。打造臺灣成為亞太綠能中心。

第六，建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。從口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，把重要的產業鏈留在國內，維持一定的自給率。

深入分析六大核心產業的內容，其中國防產業、綠能風電、生技醫療都不脫5+2產業創新的範疇。ICT的數位轉型也屬於基盤產業的範圍。除了AI、5G下的資安產業發展，以及建立臺灣品牌的民生物資與戰備產業是新的發想之外，其他都是既有的領域。

針對蔡總統的宏偉戰略，我們由衷地佩服，也了解其規劃的企圖心和願景戰略，但我們必須了解其可行性，包括資源的投入、整體規劃的縝密性、具體的評估及效益展現，使民眾有感，以及平衡產業M型化的問題等。有鑑於此，我們針對六大核心產業的平議及建議如下：

第一，考量政府資源有限，產業規劃應更聚焦，才有落實的機會：蔡總統上台時推出五大創新產業，後來又加上新農業、循環經濟成為5+2創新產業，之後又追加了半導體、ICT等基盤產業，成為5×2產業。現在又追加了品牌戰略物資與AI、5G相關的資安產業。以此觀之，幾乎全世界有的重點產業我們都有。但在資源有限下，樣樣通、樣樣鬆，尤其是在5+2產業的成效對經濟的貢獻依然不明的情況下，我們如何相信政府有能力落實六大核心產業？

第二，聚焦資源，針對上中下游有具體的規劃，產業才能真正的動起來：韓國推動文化產業的成功發展，歸功於文化振興院（KOCCA），針對上游的人才培育與引進、研發，中游的內容製造、設計，以及下游的市場拓展，行銷出口，均有一條龍的整體規劃。臺灣過去的產業政策規劃，著重在研發跟製造，其他方面如市場行銷、出口方向均缺乏深入的規劃，自然不易落實。

第三，強化產業績效的評估，並進行滾動式管理，使民眾有感：5+2產業創新，已進行了三、四年，具體成效未見充分展現，也沒有對民眾有具體的說明，致民眾無感。尤其在此次新冠肺炎的振興策略中，只見到紓困、融資、振興券，卻未見到政府最重要的產業政策（5+2產業創新），最重要的基礎建設（前瞻基礎建設）、最重要的貿易政策（新南向政策）的角色。似乎新冠肺炎的振興經濟策略，和上述國家最重要的中長期產業、貿易、基礎建設政策完全脫鉤，不禁令人遺憾。

第四，兼顧弱勢產業，才能平衡臺灣產業M型化的現象：蔡總統六大核心產業中，ICT數位轉型、AI、5G資安產業、生技醫療等，都是在美中貿易戰、新冠肺炎衝擊下的贏家。而目前最需要政府關愛眼神的事莫過於工具機、機械、石化、民生服務業等。如果政府缺乏一套完備的升級轉型規劃，將使臺灣的產業兩極化發展的現象更趨明顯。因此，如何以AI、5G協助傳統產業加速數位轉型，並透過展示、體驗的誘因，加速它們導入新科技，兼顧到創新、就業、分配，才是正辦。

第五，加速臺灣品牌的擴散效應由防疫、醫材澤及各個行業，才能發揮更大效益：利用此次防疫建立的品牌效應，趁勝追擊，研擬行銷企劃，建立海外目標市場的倉儲、展示基地，以及供應商通路商的平台，帶動各行各業的海外行銷，突破相關障礙，才能發揮綜效。

(工商時報)