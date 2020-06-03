很多年前，我在電視台做直播，回答動物為什麼有發情期時，胡謅說「它們不穿衣服」。後來我在溫哥華的裸體海灘上，見證此話的正確性，因為所有人都天體相見的時候，一定是眼中有色、心中無色，沒有遮掩就沒有欲望。這樣的現象更為普遍地表現在資訊管理領域中，不信請看疫情中的流言四起，它就是資訊不透明的結果。

僅以這次武漢死亡人數的核增為例，開始官方數位只有2579，後來核增1290，官方的解釋是因為疫情初期的紊亂造成資料的不準。這就引起網上的很多猜疑，因為毋須做醫院病歷的統計，只要將武漢火化爐數量與能力乘上時間，扣除正常年份的死亡數，不討論全國殯葬工人的支援，就是疫情的基本死亡數。網上的計算遠遠大於官方修正後的數位。

原本對數位的認知和計量可以心平氣和地探討，各抒己見，最符合邏輯的可為大家共同接受。可一旦有某種認知是權威的，不管有怎樣的破綻，都不容置疑和挑戰，否則要遭遇麻煩，這就意味著有什麼不該也不能讓公眾知道，公眾的想像就會被啟動。其效果相當於穿著比基尼的女郎在昏暗的街道上閒逛，這會刺激對那巴掌大布片掩蓋下的想像。如果可以一覽無餘，也許不會有人特別關注；如果套上伊斯蘭長袍，更讓人心無旁騖。而正是朦朧在看不見與看得見之間，才撩撥得人心弦振顫，春心蕩漾。可見物件的本身並不重要，重要的是不能刺激想像。

文革的時候有很多禁書，我們讀、傳得可來勁啦，現在想要看啥書都有，我們卻鼓不起勁了。特別是下一代年輕人，還有幾個在讀世界經典名著？可見，禁止才會來勁，不禁止則啥興趣也沒有。新加坡的朋友告訴我，李光耀時代不容許公眾集會，所以很多人心懷不滿，嘖有煩言。到李顯龍時代，新加坡政府開闢了一個公園讓公眾集會，開始也人頭攢動、人山人海，但很快就平息了，最後只剩下幾個疑似精神不健康的人在那裡嚷嚷，可見最好的引誘和鼓勵都是「禁止」。

一旦人們可以自由地看清他們所想看的一切，他們就在不過如此、有啥稀奇的哈哈大笑中一哄而散。這也與我在溫哥華裸體海灘上看到的一樣，因為天體相見得失去了任何想像，人們只能垂頭喪氣地等到上帝敲響年度的生物鐘，於是穿衣服讓人類失去了發情期。我不是學生物學的，請讀者不要對我最後一句話太認真，我先趴下了，承認自己是胡言亂語。

話還是要回到資訊的發布和管理上來，管理階層發布的資訊必須千錘百煉，經得起邏輯和事實的檢驗，它的權威不是來自於行政的強制，而是來自於縝密和真相。如果做不到這兩條，還訴諸、依賴權力和強制，這相當於穿著比基尼在燈光黯淡的街道上晃悠，而又不許人家投來獵奇、穿透，甚至有些下流的眼光。這樣的資訊管理有點像街頭無聊的太妹，撩撥了人家，還把人家打一頓，與其淪落到這個地步，不如乾脆衣冠楚楚或者回到裸體海灘，顯然，資訊管理的關鍵不是遮罩真相，而是不給想像留下空間。因為一旦失去了想像，真相也就沒有意義了。

所以資訊管理的關鍵是公開透明，管理層要麼不發布資訊，一旦發布則一定嚴謹精準到了無可挑剔、無懈可擊，它經得起任何人以任何方式的質疑和挑戰，而不訴諸行政權力的任何支撐和保護。管理層公信力的提升在於光明頂上打敗六大門派的過程中，而不是龜縮在行政權力的卵翼之下。

所以強調資訊的公開透明，不僅出於良知道義，以及對公眾的知情權的尊重，更因為啟動網路想像的成本太大了，屆時人們關注的就不僅是數位本身的準確與否，而且是數位不準確的動機，以及以往所有數位都假，甚至未卜先知地否定未來所有的數位的準確性。此時管理層渾身是嘴的解釋都無濟於事，這樣的猜疑一定嚴重削弱政府的公信力，而公信力恰恰是政府進行社會調控最寶貴的資源和最關鍵的依託。不能設想，在公眾懷疑政府的動機和資料真實性的情況下，大家如何還能齊心戮力，共克時艱。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）