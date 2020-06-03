關心國際情勢的人，都會對近期中美關係的發展感到焦慮。當世界最大的兩個經濟體開始對抗的時候，國際秩序就開始崩壞，國際社會也開始被撕裂。「全球化」減速，人心也開始徬徨。

2012年習近平初上台時，提出與美共建「新型大國關係」，表示中美兩強可以並存於世，避開「修昔底德陷阱」，但是沒有成功。國際上還是習慣以權力政治來看國與國之間的互動，加上2013年習近平又放棄鄧小平的「韜光養晦」策略，自信滿滿地提出「一帶一路」倡議，讓中國的影響力伴隨中國的崛起一下綻放出來，更令西方感到威脅。於是從歐巴馬時代的「再平衡」，到川普時代的「印太戰略」，美國與盟國試圖從地緣政治與地緣經濟對中國進行圍堵。中國一心想避開的修昔底德陷阱，似乎並沒有避開。

川普是另類的總統，他上台後美中關係在他隨興又率性的外交風格下幾經波折。美中貿易戰的開打，固然有川普團隊對WTO等多邊建制的長期不信任，但更是美中對抗的延伸。從貿易逆差到知識產權保護，到中國國家隊經濟結構的爭議，貿易戰的範圍不斷擴大，終成為新的一場科技冷戰，影響所及，也從供應鏈的重組、國際貿易的減速，到美中可能走向脫鉤。這對生活在同一時空的其他中小型國家而言，都是不可能逆轉的重大變化。

在美中對抗的同時，中國大陸也努力建立形象，證明自己會承擔大國應有的責任，不會陷入大國怯於承擔責任的「金德柏格陷阱」。最典型的例子，就是5月在WHA年會上，大陸除宣布捐款20億美元給世衛組織織外，更表示將與聯合國合作，在中國設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，確保抗疫物資供應鏈不斷，並將建立30個中、非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部；而一旦新冠疫苗研發完成並投入使用後，也將把它作為全球公共產品，以成本價向國際社會供應。

但是中國的努力並沒有讓它成為國際的新領導中心。在對抗新冠病毒的戰役中，美國的抗疫行動是一場災難，但是各國也不可能學習中國的抗疫模式。歐洲雖然表示願意擔任美中衝突的調人，但是對中國勢力經由帶路倡議進到歐洲港口，仍然有一層陰影。

這時又發生「港版國安法」與美國國內暴動的事件。香港從去年《逃犯條例》到今年北京強推國安法所引起的暴動，和美國因為警察執法殺人引起的全美族群暴動，在性質上並不相同，但都重創了兩國的形象，也讓雙方攻擊的火力稍歇。但是之後呢？中美關係會怎麼發展？

一些人會期待年底美國大選，川普下台，換上拜登。但就算拜登上台，行事比川普穩定可預測，但是美中的結構性衝突還在。美國對中國的防備，不會因為換人執政而改變。德國人早就有這種體認，德國學者就提出，美歐關係在川普之後也回不到前川普時代。美中關係亦然，美中的較勁還是會成為雙方關係的基調，需要更多能夠協商妥協、管控分歧的嫻熟外交官來操盤，戰狼式的外交可以休矣。

美中科技也許不會完全脫鉤，世界也許還不會分裂成華為和非華為兩塊，但是科技戰還是會繼續打。中國大陸能不能在某些先進科技上取得突破，將決定科技戰的最後勝負。

供應鏈當然會重組，但不是為了去中國化，而是新冠疫情肆虐之後，各國發現不能把雞蛋都放在一個籃子裡，不然一國封國，整個供應鏈都受到影響。但中國大陸應當還是會加強開放的速度，因為開放是對抗西方圍堵的最好方式。但是開放卻不必然帶來改革，改革與開放已經成為雙軌，且速度未必相同。

至於全球化，傳統跨洲的貨貿會趨緩，但是服貿的數量與重要性會增加。數字經濟與數字貨幣在今後10年的重要性都會升高。尤其港版國安法通過後，美國若制裁香港銀行，香港將頓失金融中心的地位，這時中國推廣數字貨幣，繞過美國金融控制的力度就會加強。貨幣戰爭可能又是另一個戰場。

除非大陸內部或兩岸關係發生驚天巨變，否則這應該就是10年內美中關係的圖像。台灣怎麼因應，就看執政者的智慧了。

（作者為東吳大學政治系教授）