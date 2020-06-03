新冠疫情蔓延全球，至今近5個月，疫苗及治療藥物一天不能上市，病毒威脅就一天不能解除，疫情防控勢必常態化，但國際經貿往來不可長期停擺，「鎖國防疫」非長久之計。東亞各國疫情稍稍緩解，域內國家就迫不及待開始試行重開邊境，以振興經濟，避免步入結構性衰退。

5月1日中、韓開全球首例，相互實施「快速入境通道制度」，簡化入境手續。按該制度，南韓商務人士持中國地方政府簽發邀請函、有效的大陸簽證，出具72小時內新冠病毒檢測證明，即可入境中國境內包括重慶、上海、天津等10個省、市，不須隔離14天。前往南韓的中國商務差旅人士程序類似。

北京正與多國商討類似的互惠措施，「今日頭條」透露，新加坡、日本、法國、英國、義大利及瑞士都在名單內，德國也正與德國在華企業及北京當局研究具體辦法。台商最快在月底也可以解封。

日本也很積極，安倍內閣宣布，將先對泰國、越南、澳洲及紐西蘭等國相互開放商務人士入境。外務大臣茂木敏充曾肯定台灣的防疫措施及成效，但並未列入首波開放對象，與台、日友好背道而馳，令重視對日關係的蔡政府尷尬。

美、中關係在疫情中漸趨失控，兩岸關係因蔡總統選邊美國而惡化。安倍非常謹慎，避免在美、中之間「順了姑情，逆了嫂意」。美國疫情仍處高峰，既然不能對美放寬入境限制，就不能鬆綁中國商務人士入境；不對大陸開放，自然不能對台灣開放，以避免觸怒大陸，台灣不在首波開放名單，並不令人意外，安倍須念及日、中友好，這是外交，不是「解封指數」決定。

美、日對中國的態度並不相同，安倍仍維持與中「交往」的既定政策，未因新冠疫情而改變。5月22日，日本內閣官房長官菅義偉在記者會上重申，將重新展開協調習近平以國賓身分訪日。菅義偉表示，將其作為向國內外展示日、中兩國為區域及國際社會面臨的課題共同擔負起責任的機會，此想法不變。陳時中「以防疫成績爭取」的盤算，恐不敵日本在對中外交中的政治考量。

陳時中以「鎖國防疫」延續本土確診病例連日「加零」佳績，但若一路鎖到底，台灣經濟可能無法撐到全球疫情結束。在外國旅客歸零的衝擊下，台北文華東方酒店等不到邊境解封，決定暫停客房業務，資遣212名員工。對此，陳時中表示，業者受疫情影響，有紓困方案，邊境管制則是「該怎麼安全就怎麼做」，這是兩回事。陳時中恐高估紓困方案對業者的挹注，若不思考兼顧防疫的邊境管制放寬，振興券亦僅是杯水車薪。台灣防疫的超前部署，成功阻絕病毒於境外，但邊境解封的步調顯然落後於國際社會。

目前，不僅日、中、韓等周邊國家初步恢復國際商務人士的入出境，紐西蘭及澳洲亦討論建立「旅遊泡泡」（travel bubble），允許雙向旅行，奧地利總理庫爾茲倡議籌組澳洲、奧地利、以色列、捷克、丹麥、希臘及紐西蘭等7國聯盟，採共同防疫標準，互開邊境，提振觀光及恢復經貿互動，重建受疫情重創的經濟。

然而，中央流行疫情指揮中心仍堅稱，「要基於互惠原則和個別國家討論，目前還在對各國評估中」，且初步評估開放的對象為紐西蘭、帛琉、越南及汶萊等病例數少的國家。此種以疫情風險為標準篩選開放國家，未配套國人商務優先需求的做法，恐無法滿足企業界，亦無助於台灣經濟復甦，解決失業問題。

兩岸經貿投資往來密切，攸關台灣景氣榮枯，大陸疫情早已得到控制，自4月各地陸續解封以來，未見第2波疫情，沒有必要對大陸死守邊境，阻斷兩岸商機。

大陸正與全球主要國家以「快速通道」方式重開邊境，點火全球經濟，台灣應參與其中，走出「鎖國」，此為第2階段防疫的重要布局，亦為台商殷切期盼。