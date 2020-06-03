美國黑人佛洛伊德遭白人警察膝蓋壓頸死亡，挑動敏感種族問題，數十個城市陷入暴亂，甚至蔓延到歐洲、澳洲等多國也發起示威遊行。幾天前大陸全國人大通過「港版國安法」，引來美國高調批評，如今美國發生暴亂事件，川普卻撂狠話要派軍隊鎮暴，對照去年香港示威風波時美國的言行，反映華府的雙重標準，也間接讓北京「撿到槍」，展開輿論反擊。

從時間長度來看，香港修例風波從去年6月開始，鬧了大半年，9月初特首林鄭月娥撤回《逃犯條例》，示威者卻仍不停歇，到後期港府才派出優勢警力與示威者正面交鋒，解放軍唯一一次「出動」，是穿上運動服上街掃地，協助打掃示威後的凌亂街道；美國目前暴亂僅發生不到1周，就發生示威者被警方開槍打死事件，川普更揚言，將直接派遣聯邦軍隊鎮暴。

從示威性質而言，香港是因《逃犯條例》爭議而起，在林鄭撤回條例後，訴求上綱到挑戰北京中央，「港獨」的旗幟也不時出現在遊行中，這直接挑戰中共權威，也因此大陸將此定調為「顏色革命」，也才有此次兩會通過的「港版國安法」；美國的暴亂，則起因於種族衝突，無關顛覆政權，領導人這時候本應發表公開講話穩定民心，但川普卻躲在白宮地下室避難。

香港示威時，美國官員盛讚這些示威者是英雄、民主鬥士，美議長裴洛西去年8月還說示威遊行是「一道美麗的風景線」，當時大陸外交部發言人華春瑩反譏「希望這樣的風景線在美國越多越好」；如今美國暴亂，川普直接將示威者視為暴徒，並命令各州政府立即部署國民警衛隊，以保證有足夠力量控制街頭。

去年美國「隔岸觀火」時說的風涼話，全都應驗在自己身上。

美國當前深陷疫情、暴亂雙重打擊，要轉移矛盾最好的方法，就是轉嫁給中國。

因此有美國官員開始帶風向，稱中國社交媒體對美局勢幸災樂禍，來自大陸、俄羅斯的社交媒體網路行銷帳號，在評論美國局勢上「異常活躍」。

民進黨政府也與美國一搭一唱，民進黨副祕書長林鶴明稱「是否有其他境外勢力介入並擴大衝突值得觀察」，也想藉此帶風向。

國際政治相互博弈或制衡，本是常態，但如果「嚴以律人，寬以待己」，總有一天需要為自己說過的話、訂過的標準負責。