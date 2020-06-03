人的一生中，常會碰到這種或那種巧遇；這些事在人們腦海中往往難以忘懷，磨不了，也推不去。10年前我在台北101大樓巧遇葉永烈先生的一事，至今仍然定格在我的心中。

常赴台為父母掃墓

我的父母長眠於台灣，我常去台灣為兩老掃墓。那年我與老伴掃墓後，順便去台北參觀台灣著名建築地標101大樓。這裡是奢侈品的營銷地，到處燈光四射，五彩繽紛，繁華似錦，彷彿是個萬花洞；正當我們目不暇接東看西瞧時，我兩眼一閃，忽然發現一家商鋪前有個熟悉的身影，我連忙走了過去，近距離一看：這不是中國著名的作家葉永烈先生嗎？

我認識葉先生已經是好多年前的事了，那時我剛踏進兒童文學圈，在一次兒童出版社召開的作者會議上，我初見了葉永烈先生；我知道葉永烈先生在寫作方面是個大能人、多面手，曾寫過不少兒童文學作品，也寫過不少報告文學等，我就主動上前與他搭訕，相互交換了聯繫方式。

由於我的年紀比他大三歲，他就叫我「張兄」：我也尊敬地稱他葉先生。從此，我們就成了好朋友；但我考慮到葉先生寫作任務繁忙，平時我一般不去打攪他，只是在開會時見上一面，或者偶爾打個電話。如今我們已經幾年沒見面了，今天竟在台灣碰到了，心裡有著說不出的喜悅。

我連忙走了過去，叫了聲「葉先生」，也許他根本沒想到是我，愣了一下，又向我望了一望，但很快就認出了我。他一把拉著我的手，激動地說：「張兄，你怎麼到台灣來啦？」我把情況告訴了他，他忙豎起大拇指，稱讚地說：「張兄真是個大孝子！」

常來台享天倫之樂

為了抓緊時間，我們邊走邊談，才知他來台灣的原因有兩個：一是採訪台灣有關人士，準備寫本有關兩岸的書；二來是來看望他的兒孫一家。

葉先生說，他兒子本來在美國讀書，在校時認識一位台灣姑娘，因為都是中國人，他們很投緣，不久建立了戀愛關係，後來就喜結良緣。為了照顧女孩家庭，學校畢業後，他倆雙雙回到台灣工作。因而葉先生就常來台灣和兒孫共聚，共享天倫之樂。

葉先生說：「你我兩家都有台灣緣，你是老緣，我是新緣，不管是老還是新，都有著不可磨滅的血脈關係，都是一家人，是永遠割捨不了的。」

我點了點頭，表示贊同，並對葉先生說：「兩岸一家人，誰都抹煞不了的事實。我們將永遠記住，為兩岸和平統一做些綿薄之力。」

我們談得正起勁，他的兒子喊他了。我們談話就此中止，分別時，葉先生向我招了招手，說：「上海見！」我也說：「上海再會！」

那知這次台北的會面卻成了我們最後一面。5月15日那天，微信上傳來了葉永烈先生撒手人寰的消息，我的心中萬分悲痛，我悔恨自己不知情沒有送他；但我祝願葉先生在天堂裡一路走好。

（張立俊／上海）