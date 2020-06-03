天安門，神聖而不可侵犯，作為一個古老的矗立，她送走了舊時代的烽火，迎來了新中國的成立。1840年第一次鴉片戰爭爆發，英國以其船堅炮利轟開中國的大門，我們這個古老的民族就開始走上了一條傷痕累累的道路。中國，這個最早發明了突火槍的偉大國度，最終卻倒在了列強隆隆的炮聲中。曾經是世界仰望的老大，卻伸出了顫巍巍的手，簽訂了諸多喪權辱國的條約。

大地流血，神州哀鳴。1894年甲午戰敗，台灣、澎湖及其附屬島嶼，從此脫離了祖國的懷抱，即便望海垂淚，夜夜禱告，卻再也聽不見祖國母親的心跳。

梁啟超先生說：「華夏四千年大夢之喚醒，實自甲午戰敗，割台灣，償二百兆始。」

以小農經濟為本的中國意識到，欲求生存，唯有自強與變革。於是，從洋務運動到戊戌變法，從辛亥革命到中國共產黨領導的無產階級革命，中國人一路走來，忍辱負重，飽經滄桑，以其堅定的韌性、不撓的精神，終於盼來了新中國的誕辰。

「中國人民從此站起來了。」偉大的宣言、如雷的掌聲、灼熱的淚水、震耳的回應，全都在那一刻滲入了華夏大地，為日後和平的崛起、民族的復興奠定了基礎。

龍的傳人 何等驕傲

身為一個在大陸得獎出書的作者，最後必須感謝大陸政府用心扶植文化產業，讓網路文學能夠蓬勃發展。網路文學蓬勃發展的關鍵正是因為改革開放四十年國家整體經濟的提升，有了物質文明，人們才有精神遨遊在網路文學的領域裡，成為這個產業鏈的一分子。

因此，國家之盛，首先盛在精神，國家之強，首先強在力量，國家之大，首先大在心態。

我愛我的祖國。

我的愛國，是驚豔她有著直觸性靈的怡然風景，是驚歎她五千年不間斷的輝煌文明，是心疼她被西方船堅炮利轟開時的恥辱烙印，是敬佩她僅用了四十年光陰，便趕上了百年變革的奇跡，是期望她有一天昂然屹立於世界的東方，讓我們中華兒女揚眉吐氣。

中國的崛起是一趟偉大的飛越，就像龍一樣，向上騰飛，豪氣沖天。

作為龍的傳人，作為炎黃子孫，作為一個堂堂正正的中國人，是何等驕傲的一件事！

此生不悔入華夏，來世還做中國人。（納蘭採桑／台南市）