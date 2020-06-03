「港版國安法」出台，事出突然，香港民主派和勇武派人士瀕臨崩潰，指摘北京將「一國兩制」推向「一國一制」，剛剛硬闖WHA敗陣下來的台灣，也忙不迭地抓緊機會，痛責中共違背「50年不變」的承諾，誓言絕不接受一國兩制。香港動盪看似即將再起。

北京真的要終結香港的「一國兩制」嗎？曾任香港特首的梁振英一語道破：「北京真要終結一國兩制，何必大費周章地修訂港版國安法呢？直接套用中國的國安法就好了。」一國兩制是個動態概念，哪裡是一紙港版國安法就能改變的？一國兩制的特色在於創造性的模糊。畢竟，兩岸四地的融合與重生，是人類史上絕無僅有的、最艱難的政治工程，未來的一國，是依樣畫葫蘆照搬西方社會主義、資本主義？還是要依據中國特色，打造一個符合中國國情及普世價值的政治體系？現存的兩制、三制、四制，能否經由不斷地實驗，尋求較佳的一制？

無奈，台灣在後蔣時代，早已失去了自信心，也沒看清「一國兩制」中的創造性模糊，一味反對一國兩制，卻又默認一國兩制，以至於這30年來台灣陷入了不能自拔的矛盾中。

矛盾一：我們與邦交國或非邦交國的外交經貿往來，向來依循一般國際規範，也從未因特定對象而設立特殊機構者。美國國會雖立有《台灣關係法》，但主管雙方非官方外交的依舊是美國國務院和我方的外交部。但在海峽兩岸交流上，我們設立了陸委會主管兩岸事務，訂定了《兩岸人民關係條例》，作為規範兩岸經貿文化醫療等事務交流的依據，這就等同默認了兩岸同屬「一國」而非兩個不同的主權國家，在這同屬的「一國」尚未統一前，讓兩個政權進行功能性的交流。

矛盾二：民進黨和台獨一向主張「台灣不屬於中國，中國也從來沒有統治過台灣。」既然如此，香港澳門回歸中國，成為中國的特別行政區，那麼，中國如何治理港澳如何在港澳訂定《基本法》或其他相關國安的法規，又與台灣何干？台灣立法制定《港澳條例》，又是為何？陳同佳案引爆的反修例抗爭與暴動，又與台灣何干？台灣何以又是聲援，又是募款，又是譴責大陸？若說是基於人道關懷，美國暴警壓頸弗洛伊德，全美爆發抗議種族歧視的示威遊行，台灣何以默不作聲？蔡英文何以沒有與弗洛伊德家人和黑人兄弟姊妹站在一起？台灣媒體又何以自我箝制言論自由，不報導、不聲援？

矛盾三：兩國論起草者蔡英文上任之初否認了九二共識，但既然不承認同屬「一國」，那麼，蔡英文該否認的又豈止是九二共識，就連《兩岸人民關係條例》都應該一併廢止。更重要的是，兩岸依據九二共識所簽訂的23項協議，都是逐步完善「一國兩制」概念的步驟，反對一國兩制，當然應該連完善一國兩制的「步驟」一起反對到底。

矛盾四：港版國安法公布，民進黨宣稱「今日香港、明日台灣」，亦有學者撰文指出：一國兩制的「垂範」效果已經喪失。在語意邏輯上而言，將台灣與中國轄屬的香港行政特區相提並論，自喪主權，無異於自毀與北京「對等」的立場。至於「垂範」二字，蔡英文念茲在茲的「對等」也就煙消雲散了。

「一國兩制」維繫了兩岸四地近半世紀的和平，一國兩制在香港的試驗並未中輟，且會繼續茁壯豐富。面對民粹民族主義的興起，和新的全球遊戲改變者的崛起，台灣最佳的策略便是回到一國兩制的軌道，積極尋求和平統一的最佳路徑。

（作者為資深媒體人）