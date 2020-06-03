衛星信號傳速接近真空中每秒約30萬公里光速，衛星信號是單點直聯，而光纖通信信號傳速約為每秒20萬公里，且較遠距離的光纖通信是多點串聯，因此衛星互聯網的商業潛力巨大。美國MIT在2020年十大突破性技術中，有衛星互聯網。

衛星互聯網構想在1994年由微軟公司設立Teledesic（特立得西）提出，耗資90億美元之後，因當時的科技瓶頸，又逢2000年的不景氣，連提供衛星手機通信到的Iridium（銥星）與GlobalStar（全球星）都破產重整，特立得西也被取消，現在就連向執世界商用衛星通信牛耳的國際衛星通信組織，也因技術不再合時於近日破產。後起之秀一網OneWeb公司剛發射了68顆互聯網衛星，卻因籌集的34億美元資金不敷運轉，而於2020年3月宣告破產重整。

這兩個不同時代的衛星互聯網失敗，而歐洲衛星通信公司Eutelsat於2000年前後、2011年ViaSat（維賽衛通）、2012年休斯網路等都已驗證了寬帶衛星互聯網技術，可惜都未發展成功。

2015年開始的StarLink（星鏈），計畫用其每顆重約1/4公斤，如小汽車大小的衛星，在2022提供衛星互聯網服務。StarLink以一箭多星已發射了422顆衛星，計畫將在2027年部署1.2萬顆或更多衛星。

中國大陸在2016年提出飛雲、快雲、行雲、虹雲、騰雲五大商業航太工程，其中虹雲致力於構建一個由156顆小型衛星組網的寬帶衛星互聯網，2018年在武漢成立的國家級商業航太產業基地，想是用以支持這些商業航太工程的。

虹雲工程寬帶衛星互聯網的首顆技術驗證衛星已在軌成功， 2020年5月快舟一號甲運載火箭，又把數顆衛星送入預定軌道，進行衛星物聯網技術、衛星之間鐳射通信技術、5G、AI以及低成本商業衛星平台的驗證。虹雲小衛星，能以較低成本實現用戶終端小型化與高速化。

衛星互聯網的組網，中美各有千秋，中國的規模遠不如美國的大，但在運載火箭上，中國似占上風。美國運載火箭獵鷹9號，經過85次發射的成功率為97.7%。中國快舟1號火箭經過9次發射的成功率為100%，但獵鷹9號僅能在美國為數不多的幾個大發射基地發射，而快舟1號是直接在其運輸車上「隨時隨地」發射，有成本和機動性的優勢。

科技突飛猛進，今天衛星互聯網不僅要有特別適合的技術，還需充分資金和長期的政策支持，其運載火箭開發更需大量資源投入。中、美商用衛星互聯網是爭鋒或共贏，尚難逆料，台灣向以IT產業稱著，兩岸若能同心協作衛星互聯網，善莫大焉。

（作者為太空工程師）