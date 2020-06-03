新冠肺炎肆虐全球，台灣確診「嘉玲」（加零），人民都很心安，這讓衛福部長陳時中在短短2、3個月就成為台灣人民心目中的英雄，不但形象滿意度遠勝所有閣員，甚至還超過剛剛連任的蔡總統，拱他參選雙北市長的聲音此起彼落，瞬間成為台灣最「紅」的人。

只要形象好，做什麼都對。凡是在防疫記者會和陳時中同時出現過的東西，不管是龜苓膏，還是陶瓷杯，立馬成為熱銷商品，「最強業配王」成為陳時中的新稱號。而在疫情稍緩之際，各縣市首長為了邀請陳時中，插隊爭搶媒體版面，讓人看得眼花繚亂。每天都可以看到陳時中在諸多媒體包圍下，幫各類粉絲簽名，成為標準的媒體新寵兒。

電影《捍衛戰警》裡，女主角珊卓布拉克曾經對男主角基努李維說過一句經典台詞「在壓力之下產生的愛情，通常不會長久」，這句話來自於戀愛心理學的「吊橋理論」，這個理論認為處於吊橋上下晃動的危險環境時，會使人心跳加速，看到迎面而來也在上下晃動的人，會把心跳加速的生理現象歸因於對面之人，進而被對方吸引，產生戀愛的感覺。不過，珊卓布拉克的話也強調了，一旦離開壓力，這種戀愛的感覺很容易就會隨風而散。

其實，吊橋理論不只適用於愛情心理，對於政治人物與粉絲之間的關係也同樣適用。有些政治人物常常會因為一場危機而在短時間之內暴得大名，成為人人關注喜愛的對象。就像此時此刻的陳時中，因為肺炎疫情的壓力，台灣人民將所有的關注焦點都放在他身上，恰巧在防疫成果上，不管是因為台灣人人自覺戴口罩，還是因為天佑台灣，紮紮實實的「嘉玲」，讓阿中部長走路有風。

但就形象管理而言，有必要提醒陳部長。因為暴得大名而來的好形象，就像是一顆充飽空氣的美麗氣球，必須小心呵護，避免被突如其來的大頭針給刺破了。

陳部長當然可以把現在的形象優勢，視為氣球遇到了熱帶氣旋，順勢而上爭取任何公職，但還是必須謹言慎行，不要膨脹到忘乎所以，否則一旦表演過頭或者曝光過度，讓台灣民眾感到厭煩，則很可能會像是「遇到針」或「吹到爆」的氣球，「碰」的一聲消風於無形，不但選不了雙北市長，還會變成另一個褪流行的「蛋撻」。

（作者為公關公司顧問）