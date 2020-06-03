你還記得今天是六四嗎？你有注意到國內外，現在是誰在談論六四嗎？

時間非常殘酷，隨著時間消逝，所有的歷史事件都會成為過去。畢竟人們最關心的是現在以及未來的生活。綜觀國內外，一個歷史事件若被廣泛注意，通常都是他與當下政治局勢有連結，可以為某種「政治主張」背書之時，才會被注意。

舉例來說，台灣現在三七五減租、耕者有其田、十大建設等國民黨早期發展經濟的舉措，就不會被輿論重視。但228、白色恐怖就會受輿論重視，根本原因你知我知。

同樣的，六四也是，美國國務卿蓬佩奧今年特別接見六四民運人士王丹。同一件事，去年不做今年做，其中必有原因。眾所皆知中國已經是川普連任重中之重的議題，這時候自然要從歷史中「採礦」，也連帶沉寂多年的六四在美國受到比前幾年更多的重視。

反之，台灣已於年初完成總統大選，六四或香港等足以佐證中國人權差勁的議題，今年明顯受到的關注就不比去年。

這個現象坦白說也無可厚非，畢竟大家也沒這麼多時間關心每一個歷史事件。但筆者想呼喊的課題是：可不可以我們就純粹的關心中國人權，永不放棄中國民主夢？

現階段關心六四的聲音，多是從「利用」角度切入，等政治目的結束後，就僅只是虛應故事，把這一天撐過去。但把視野拉廣，中國民主化本身就應該要是我們永不撤守的理想，不是嗎？我們享有民主制度多年，民主是這樣好的東西，作為一個世界公民，我們期望中國14億人也能同享民主，難道不是一件好事？

筆者當然理解，許多懷抱中國民主夢的知識分子，對近年來中國人權發展方向失望，進而更加主張台灣與中國「切乾淨」，或者主張國際大力制裁中國。溫和一點的人希望靠國際制裁來逼使中國共產黨屈服，在人權議題上調整方向，激進一點的人可能純粹就是希望讓中國難看，想報復它多年來的作為。

這些想法背後都有他的道理，但也有明顯的盲點，徹底忽略掉了一個事實：「距離中國大陸僅125公里，台灣的命運與14億人命運具連動性。」除非中國退回改革開放前的國力，回到有如北韓般的封閉程度，要不距離你這麼近的大國，對你就是能起很大的影響。

這個事實民進黨政府不是不懂，從陸委會主委陳明通、前國發會主委陳美伶都曾公開表示ECFA應繼續維持，不樂見ECFA中止。可見蔡英文滿口說的「辣台妹」不過是選舉語言，遇到經濟利益時就變成清湯了。

而既然台灣與中國大陸命運有一定的連動性。那麼我們對中國就不能純粹只是抱著議題操作的心態，這個國家得要有本質上的改變：民主化，14億人才能擁有品質更好的生活，也能真正與台灣建立可常可久的互信。

這個前提眼下看來，暫時毫無任何成功的可能性。但最起碼我們不該將中國大陸及14億人視為100%的敵人。唯有出於善心，不摻雜大國角力的思維，才可能真正與14億人建立相互諒解關係—一點點真心就夠了。現在國際社會充滿著對中國喊打喊殺的氛圍，拉高了14億人的戒心，台灣跟著上去踹幾腳，爽到了一時，但對台灣長遠有幫助嗎？恐怕沒有。

這是一個長線投資，儘管在2020的時局，懷抱著「中國民主夢」看似不切實際，也在對岸得不到掌聲。但一個人的道德正當性，是需要建立在長期耕耘的，就繼續懷抱著看似不切實際的中國民主夢，又有何不可？

六四過去了21年。當前，我們都還年輕，下一個21年，甚至下下一個21年，讓我們一起「永不放棄中國民主夢」。人因有理想而偉大，且讓我們用素樸而堅定不移的理想，活出我們光彩的人類價值，也真正替台灣的長治久安找到一條穩健之路。

（作者為網路媒體工作者）