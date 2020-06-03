蔡英文總統在就職演說中宣揚，台灣新冠肺炎防疫讓國際社會驚艷；外交部強調要與國際社會分享「台灣模式」民主抗疫治理經驗；「順時中」更已蔚為社會風潮，防疫成功值得驕傲、展現自信，但台灣自嗨程度，幾乎已成為現代版「夜郎自大」。

外電報導，日本政府正考慮放紐、澳、越、泰等4國公民的入境限制，台灣並未列入；希臘觀光部宣布對中國、日本等29國開放邊境，也沒有台灣。衛福部長陳時中告訴國際社會台灣模式防疫要成為典範，現在卻被泰國、越南、大陸等超前認可，真實世界與我們的認知顯然有落差。

陳時中自1月底以來每天召開記者會，向國人報告最新疫情，人氣最火、知名度最高政務官當之無愧。在政府強力宣傳及媒體完全配合報導之下，產生了同溫層效應，民眾得到的訊息經常是片面、被包裝的，這並不符合開放、多元民主社會的本質。

台灣有443個確診病例，7人死亡，與歐美國家相比確實防疫成果驚人，但如與緊鄰中國大陸的香港與澳門相較只是普普。香港共有1083病例，4人死亡；澳門只有45個病例，0人死亡；而人口是台灣4倍的越南也只有328人確診，0人死亡，但從未看到澳門或越南表示國際社會為之驚豔，或是敲鑼打鼓宣傳，他們可以幫助全世界。

台灣防疫措施強調民主、透明化，但居住在台灣的外國人卻感委屈。「台北美國商會」執行長傅維廉日前發表專文暢談他個人及許多外國人的感受：新冠肺炎危機中，台灣官方的行動使他們嘗到「二流地位」的滋味。傅維廉說，他與長期定居的外籍人士都是台灣「死忠」，也是台灣「品牌大使」，無時不刻都在宣揚這塊土地，但高度敏感的口罩問題讓他們頗為不爽。

一位美國朋友想寄口罩給在美國的兄弟，但受限於只有台灣人才能寄給在國外的二等親而無法達成心願，幸好口罩出口已於1日解禁。傅維廉個人的體驗則是，他的大女兒5月剛從美國大學畢業，希望在就業前與雙親團聚，卻因台灣的簽證限制，使她有家歸不得，現在滯留美國等待疫情結束或台灣放寬限制。面對僵硬、不可抗逆的規定，傅維廉只能期望政府給這些長期居住、並有深厚情感的外國人多些彈性。

由於疫情穩定，陳時中的記者會內容日趨單調，為添加新聞性與趣味性，開始推廣農特產品；最近更到各地出外景，為觀光旅遊帶動人氣；在經濟振興任務中，他也扮演重要的角色，已是蔡英文政府不可或缺的太上部長。

陳時中效應確實激勵人心，但最終還是要回到現實面，人類對抗大流行下一階段重點在研發疫苗、治療藥物及檢測試劑，不知台灣模式是否已超前部署再樹典範？

（作者為資深媒體人）