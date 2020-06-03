隨著口罩解禁，可自由買賣；而疫情指揮中心也宣布，6月7日起大幅解禁防疫措施，進行人流與活動的放寬。屆時由於已歷經四波的潛伏期，國內本土都沒有新增病例。加上之前「有驚無險」的舞廳閉店、酒店大停業、外籍提琴家表演、長照護理師確診、軍艦艦內感染等案，台灣都相安無事；顯見只要守好境外馬其諾防線，國內社區傳染機率趨近於零，國人可以適時摘下口罩，展開防疫新生活。但滿城盡是口罩一族的現象，可能要適時調整戴口罩時機，以符所需。

根據5月分《刺胳針》（The Lancet）一篇〈新冠肺炎大流行期合理使用口罩〉的文章指出，各國對於要不要戴口罩，何時、何人須戴上口罩，還有國風民情的不同，都有不同的做法與規定。文章末尾指出，台灣很特別的是，預見口罩會短缺，所以早有準備儲存了大量口罩。鼓吹大眾普遍戴上口罩，有一個明顯的好處是，如果有不舒服症狀的人可以自在地戴上口罩而不受歧視。但當社會都集體戴上口罩時，有的風險是忽略了洗手的重要性，也有風險是，口罩可能短缺，那些最需要用到口罩的前線醫護工作者，可能缺乏防護口罩而受到感染的高風險。

文章建議，口罩的使用，應先擺在重點群體，例如在前線的醫事人員，還有易受感染的人群，例如65歲以上的長者，還有健康狀況不佳的人們。因此，隨著疫情的解封，國內有必要區分感染風險等級，來配戴口罩或摘下口罩，不但可以合理使用口罩，也可有如下的優點。

首先，人類是社交的動物，俗語說，知人知面不知心；但如果連臉部表情都不見了，人們之間的心理距離就更加隔閡而難以親近了。在口罩底下，人人變成日本卡通中的「無臉男」，令人感到冷漠無情，根本連對方的喜怒哀樂都難以察覺，很難有進一步的互動，遑論活絡社交生活與經濟活動。其次，運動、長時間配戴口罩容易導致如昏沉、注意力不集中、頭暈目眩、睡眠障礙、記憶力下降，乃至於呼吸困難、缺氧等症狀，血氧量嚴重不足者，可能導致猝死。第三，外科口罩仍是前線醫護工作者與高風險族群的常備物品，如果大眾都搶著配戴，不但目前的防護效用不高，且會排擠醫事人員的資源，於事無補。

防疫新生活的開始，雖還是要配合疫情指揮中心的各項指示，在大眾運輸內、密閉空間、醫療院所、長照機構仍還要配戴口罩。至於若到空曠處、運動場合，則可以免除口罩配戴，大口呼吸、笑臉迎人，暫時一掃疫情帶來的陰霾，免除隨同疫病而來的憂鬱。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）