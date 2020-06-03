民進黨對「罷韓」一事，志在必得，已不顧社會毀譽，卯足全力的緊鑼密鼓進行中了。大綠、小綠，齊心協力，上自政府機構、官員立委，下至民間企業、附翼團體，無不巧言煽說、假借名目，不將韓國瑜拉下馬，勢不罷休。不知韓國瑜何德何能，居然惹動千軍萬馬，集矢交攻。

法務部的logo被盜用，可以原諒；130元贈品，非絕對標準；發燒者不能入公共場所，卻可以投票；疫情未止，嚴禁聚會遊行，罷韓可以天天號召數萬群眾，綁結黃絲帶；高鐵端午節不優惠，罷韓卻大開方便之門；政府機構、檢調單位，不僅緘默無聲，甚至為之開脫，「罷韓」固然是民主所賦予人民的權力，但可以如此目無法紀、公然倡亂，簡直到了駭人聽聞的地步。

猶有甚者，連原本應與政治絕緣、清清淨淨的校園，竟也肆無忌憚起來，以「回家陪媽媽」的名目公然行賄，推出專車與車票補助，獨惠高雄戶籍的學生，這不但是蔑視當初「政黨退出校園」的呼籲，踐踏法治的尊嚴，更是所謂「民主」的絕大反諷。

民進黨所賴以動員的力量，一是仇恨，仇恨是盲目的，收效卻是最快最大，台灣藍綠、世代間的鴻溝已是難以跨越，對立的態勢越演越烈，而「罷韓」者視韓國瑜如寇讎，恨其將民進黨視為禁臠的高雄市一朝攻陷，故罔顧高雄市未來的發展，冀其「光復」，無疑將使其中的裂痕，越發加深加劇。

然最終促成「罷韓」付諸行動的，卻是一股恐懼的力量，高雄市前朝的弊政，不知掩藏著多少不為人知，而又深恐為人所知的暗黑內幕，民進黨當家30餘年的醜惡真相，唯有讓韓國瑜下台，才能繼續加以掩蓋，而於掩蓋之中，才能享有其一黨一派之私的利益，這從其主事者盡與當初哄傳的弊案難脫關係中可獲得證明。恐懼之心，加以仇恨之力，挾執政之優勢，濟以媒體的偏頗，其勢固然沛然難禦，而高雄，乃至全台灣人民的福祉，也將隨之而犧牲。其代價之大，不僅僅是目前所見的耗費民財民力而已，台灣幾十年由前賢奮鬥、培育的民德民智，也勢將淪胥以滅。

台灣人民的智慧，向來是讓人引以為傲的，但媒體無孔不入的洗腦，已逐漸蒙蔽了許多人理性的思辨與觀照；台灣人民的道德素養，也向來是舉世羨誇的，但即目所見的許多忝不知恥，甚至巧言狡辯的說詞，又何處可以捉摸得到民德的蹤影？既乏民智，又缺民德，台灣的根基不存，更遑論立足於世界！

「罷韓」成功與否，其實已經不重要了，在如火如荼、鋪天蓋地的喧囂聲中，吹笛手的魔笛走出童話，正一步一步的誘引著台灣人民走向難以蠡測的絕崖，這才是最值得憂慮的事。

（作者為國立台灣師範大學教授）