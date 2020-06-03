「我不能呼吸！」被白人警察鎖膝勒死的黑人弗洛伊德掙札求生之際說了這句話，這正是許多美國黑人際遇的真實寫照。

面對硝煙四起的抗議暴動，美國總統川普既不溫情喊話，也不安撫，他不斷口出惡言，以血腥鎮壓恐嚇。他日前再對全國發表簡短談話，譴責這場暴動是「國內恐怖主義」，若不停止暴動，各州和各城市無法阻止暴力，他將動用軍隊平息。川普說：「我會動用成千上萬重武裝部隊。」

他的恐嚇全然嚇不著抗議群眾，連州長們都對他的命令敬謝不敏，紐約州長柯莫直白婉拒：「不，謝謝！」因為「他們是和平抗議者。…暴力只是示威者中的一小部分。」他反控川普「號召美國軍隊反對美國公民。」許多州長同樣炮火轉向川普，伊利諾伊州州長指「事實是總統在這裡創造了一個具有煽動性的時刻，他想改變話題，從他在冠狀病毒問題上的失敗脫困，…讓他成為為法律與秩序的總統。」

黑人受歧視是一個長期遺留且難以消除的社會問題，川普無意緩和情勢，反而憑恃投票人口黑人遠少於白人的現狀，意圖激化衝突甚至武力鎮壓，以博取許多白人公民對他的好感。美國一些論者以為，川普政府在對待移民和少數族裔問題上的極其保守而右傾，加劇了美國社會的族裔歧視和不平等，黑人弗洛伊德的慘死，便成為人們釋放對川普政府不滿的一種表達形式，示威人群在白宮門外強烈抗議足可印證。

川普不知「絕望有一種能夠引發毀滅的驚人力量」，他以為動用軍隊強制壓制不致引發不可收拾的後果，多數被鎮壓的受害人不會默默地將傷口舔舐至癒合消失，傷口只會越來越大，尤其沒辦法改變這個刺傷人的系統之際。在這種極不正義的系統中，受害群體沒有獲得公道的途徑。對許多美國黑人而言，不斷滋生的絕望，潛沉在表面之下暗流湧動，直到重大歧視事端再降，憤怒頓然被釋放、衝出、爆發、撞擊，然後被壓制，最終什麼都沒有改變。這個惡性循環不斷重演。

這回席捲全美的抗議與暴動並非只是憐惜弗洛伊德之死，在許多黑人的視角中，這個事代表野蠻和屠殺，何以國家可以毫無約束地壓迫黑人和剝奪黑人生命而不受懲罰？這是一種深沉的悲憤，還是對感到無助、被侮辱、被追捕、被剝奪生命權的憤怒。這是一種壓迫性體制的憤怒；一而再，再而三，面對人們要求徹底改革，要求法律公正且平等待遇所有人的籲求，體制都無法有效回應。當多數黑人感到無助無望之時，他們彷彿危在旦夕，除了讓洶湧澎湃、漫無目標的憤怒爆發，他們還能怎麼樣？

他們更憤怒的是，對這一切，政客不能感知、無能解決也就罷了，川普這種白人至上主義者，竟然還想從中獲利，為自己幾近破滅的連任大夢尋求救生浮木。他永遠以自我為中心，關心自己永遠多於關心別人，永遠在利用國際之間的矛盾、國內族群之間的矛盾以及人們的人性弱點打造自己的權力皇宮。他焉知美國白人警察不但針對黑人過當使用武力，是比街頭暴動更兇殘的暴力。這種歧視性暴力瀰漫在全美的空氣中，啃噬人們的心靈，威脅黑人的生命安全。

忍無可忍的黑人及白人同情者上街抗議，他們和平地單膝跪地，抗議警察暴行，竟也要被川普這個國家領導人妖魔化，並以惡言恐嚇，不正說明他們造反有理，且應持續不絕地抗議下去嗎？