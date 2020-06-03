台北市長柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書質疑中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，說他向WHO示警是硬拗，本來這就是可以公評之事，沒想到台北市議員簡舒培卻在市議會質詢時，指陳佩琪拉低市府團隊表現。「舒琪大戰」越演越烈，居然有電視媒體下出「柯妻紅杏出牆之戰」的標題，這又是一次綠媒的帶風向。

「舒琪大戰」的起源很單純，陳佩琪看不慣阿中部長在給WHO的信函中硬拗是示警「人傳人」，這件事早有定論，蔡政府只是想抱美國大腿，在川普大力將防疫不力甩鍋中國大陸時，幫美國做個假證而已，看一下衛福部致函WHO原文即知。就算阿中高民氣，硬拗就是硬拗。陳佩琪只是說了實話。

民進黨就是會打群架，簡舒培首先站出來修理陳佩琪，兩人槓上之後，在網路上互嗆，簡舒培認為市長夫人不要太過情緒化，「應該好好想一想，這樣的言論見解和美國、日本不一樣，卻和中國一樣，是在幫中國說話嗎？」這件事是就事論事，不是幫誰說話。更何況，幫美國說話就對，幫中國說話就不對？簡舒培用意識形態思維，自己不是更情緒化？

這兩天火力更猛，雙方扯到了「離婚」、「紅杏出牆」等字眼，但都只是用疑問句互相對嗆而已，儘管當事人有提到這些字眼，但是電視媒體卻用「柯妻紅杏出牆之戰」這樣離譜的標題，語不驚人死不休，不僅誤導視聽，更讓人立即把焦點轉移至「柯妻紅杏出牆」。這樣的轉風帶路，NCC為何不置一詞？民進黨婦女部怎麼都噤聲了？只能說，柯P現在已經成為綠軍和綠媒出征的對象了。