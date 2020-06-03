美國社會衝突動亂不止，傳出我駐美外交館處所在建物遭致破壞，位於華埠僑教中心亦受毀損。國人親友僑居美國數量甚多，但是到目前為止，外交部僅發布旅遊警示，卻未對美國情勢表態，亦未說明是否曾訓令駐美人員，如何協調駐在國政府機構，幫助僑民避免受到傷害。

華僑為革命之母，每逢國家危難，僑界的捐獻紓難絕不後人，台僑對台灣民主化更是貢獻良多，國家為重視僑民，中央政府設有部會層級的僑務委員會服務僑界。面對美國暴亂，政府卻對僑民的安危默不作聲，讓人難以理解。僑務為對外工作核心項目，外交部對此豈可毫無作為？

民進黨執政以來，對外關係單線押注川普政府，刻意營造台美合作對抗中國的印象，向社會宣傳外交成績輝煌、民進黨「抗中保台」有成，但當川普政府面對社會動亂的窘境，就顯得左支右絀，不知如何應對。甚至民進黨副祕書長林鶴明不明究理，公開指稱美國嚴重動亂是「境外勢力介入」，高層如此表態，難道不擔心討好了川普，卻開罪了美國社會，對長期的台美關係反而不利？

只為滿足國內政治消費

民進黨無條件扈從川普政府，但美國對外政策反覆翻轉，已搞到台灣無所適從，外交政策陷入困境。首先就經貿關係來看，RCEP即將在年底形成氣候，我與美國FTA毫無進度，TIFA重開亦杳如黃鶴，美國退出CPTPP後，我國完全進退失據，後續發展亦無下文，對外經貿關係顯然就是成績掛蛋。

這次新冠病毒從武漢蔓延全球，政府堅持使用「武漢肺炎」歧視性辭彙稱呼這場疫病，更配合美國政府步調，將發給世界衛生組織「探詢疫情」的信函，刻意宣稱為「示警通報」，為川普政府攻訐世界衛生組織提供彈藥，無謂涉入紛爭，對於我國爭取參與世界衛生大會，成為嚴重負面因素。

將參與世界衛生組織活動全部押寶在美國出面支持更是不智，最後華盛頓只有口惠但卻拒絕提案，表達對我支持者僅有29國，若論數量毫無成長，整體聲勢更是下滑。美國突然宣布要退出世界衛生組織後，外交高層更是手足無措，不知如何應對，外交簡直是一敗塗地。

政府面對疫情發展，順勢推出口罩外交，但短視近利強勢要求受贈對象公開致謝，手法粗糙不堪。古有明訓，為善若欲人知並非真善，如今當口罩受贈國家宣布入境解禁對象名單時，我國卻未列名榜上，對內大力宣傳口罩外交，對外卻是鏡花水月，證明口罩外交只是自我欺騙，滿足國內政治消費的外交迷幻藥。

經營對外關係絕不能偏廢，大國強權與周邊鄰邦關係各有其重要性，為數不多之友邦更要重視珍惜，若整個外交部的運作，都繞著華盛頓打轉，新南向政策績效不彰，就不令人意外；若整個駐美代表處只繞著白宮打轉，一旦民主黨上台，台灣豈不要倒大楣。在對日漁權爭議上，宏吉財號與信福晟號在花東專屬經濟海域遭日本公務船驅趕，外交部沒有能力追究，喪權辱國愧對鄉親只是剛剛好。

無視美國政情正在變化

考量國家長遠外交利益，我們更須嚴肅警示，當前美國不但受到嚴重疫情衝擊，經濟急速衰退，警察執法不當引發反種族歧視暴動，社會浮動不安，川普民意支持度已明顯落後民主黨拜登，美國政治情勢正在變化。外交官員需有前瞻思維，並超前部署，因應美國大選後可能的政情發展，未雨綢繆廣結善緣，絕不孤注一擲盲目選邊，否則換黨主政，必然喪失對美外交運作空間。

台灣國際處境艱難，民進黨執政至今已斷交7國，從無政務官員遭追究責任，綠營總以對美外交突破作為掩飾，以挖東牆補西牆的作法唬弄國人，隱瞞外交牛皮即將吹破，對美關係結構可能崩盤的危機。政黨雖會輪替執政，但國家命脈必須長久維繫，處理外交關係不可竭澤而漁，永續經營才是正派作法。