台鐵大廳一向是移工假日聚集的熱點，整潔明亮的大廳和地板，不用受風吹日曬，還有免費的冷氣可吹，只要花幾十塊錢搭捷運，就能在台鐵大廳一解思鄉之苦，操著彼此熟悉的語言，交換與吞吐身在異鄉的甘苦與心事，由於新冠疫情的關係，台鐵不開放民眾席地而坐，更傳出未來將永久禁止。引發移工的群起抗議，至於台灣人對於台鐵打算永久禁止大廳席地而坐的政策，正反意見紛陳，對此，筆者有一個小故事跟大家分享。

有一個乞丐在樹蔭底下席地而睡，被粗暴地叫了起來：「這是我家的地，不准你在這邊睡覺。」原來乞丐以為的公共空間，是一位大富翁的私人土地，聰明的乞丐心生一計，跟富翁說：「我給你五元，你只要讓我在樹蔭下睡覺就好。」富翁心想，在樹蔭下睡覺也沒什麼大不了的，又可以平白賺到五元，就答應了乞丐的要求。殊不知樹蔭會隨著日照移動，夕陽西下時分，樹蔭移到富翁客廳，乞丐登堂入室，席地而睡，富翁不堪其擾，只得搬家，最後乞丐便輕易的將富翁家佔為己有。

我舉這個例子，並不是要影射移工是乞丐，一個國家的法律跟各項政策，不可能連哪邊不能席地而睡或席地而坐都訂的這麼詳細，當過兵的都知道，除了午休時間可以躺平，其他的休息時間你敢躺下去睡，就準備倒大楣了；學生下課時間躺在球場邊也會被我提醒，這樣子不好看，有礙觀瞻，在不對的場合或不對的時間，對的事也會變得怪怪的，人權團體主張，台鐵大廳是公共空間，禁止席地而坐是歧視移工，但站在另外一個角度思考這個問題，捷運地下街、公園、自由廣場、路邊，到處都有人席地而坐，為何台鐵大廳要考慮禁止這個行為？是不是移工的群聚已經影響到其他人的出入動線跟自由了呢？

大家都知道台北車站一到深夜，外圍就成了街友睡覺的地方，到了早上，街友就會離開，恢復原本的面貌，法律不外乎人情，但如果街友食髓知味，入夜後直接跑到大廳席地而睡，最後可能連在外圍睡覺的機會都會消失，用台語來解釋，這個叫做「互相」。

見微知著，很多人不也是到超商佔據一整張桌子，吹免費的冷氣，在裡頭睡覺、看書、打電動、做家庭代工，甚至在裡面吃火鍋，或許有一天超商也會訂出新規定，因為某些人的得寸進尺，而讓大家原本的方便受到限制，什麼地方可以自由的席地而坐？到處都可以，但前提是不能影響到其他人。

（作者為國中教師）