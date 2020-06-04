三十九年大局激變，至西昌受命為西南長官公署參謀長，撫輯流亡，整訓部隊，擬建設西昌為反共復國根據地，詎中共以十萬之眾，多路進犯，乃自請留康代行指揮職責，堅請西南軍政長官胡宗南受命返台並以自殺表明代死決心，終因眾寡懸殊，傷亡慘重，撤出西昌。原期統率殘部，游擊敵後，不意復遭共軍大軍圍攻，祭妖溝一役，彈盡力竭，進入夷區，為夷人雷石擊傷暈厥，嗣後共軍竟謂其已死亡，大肆喧騰，復甦後，復合舊部游擊於川康總槓山區。後共軍控制日嚴，舊屬相繼被捕遇害，無法活動，始化裝潛行，輾轉萬里，於四十年四月十五日返抵台北。

抵台初，奉派國防部中將參議，旋即調第三廳長，第一廳長，四十四年升任副參謀總長，並赴美國陸軍指揮參謀大學深造，四十五年調第一軍團司令，四十八年升陸軍總司令，晉升二級上將。五十年調任國防部聯合作戰研究督察委員會主任委員，五十一年調任三軍聯合大學校長。五十九年調總統戰略顧問，旋即退為備役，受聘為總統府國策顧問。六十五年九月八日病逝台北，享年七十。

往大陳整編游擊隊

先生自來台後，雖遭監察院不符事實之彈劾，然對反共復國之心志，一如往昔，對於遺留大陸之游擊部屬，尤為關懷，共軍每以消滅先生所部俘殺某某人等等人作廣播宣傳，而先生以為忠貞智能之士，必有潛匿再起或逃離大陸至港澳等地者，故先後派遣人員赴港探查外，仍與在台部屬友好研討今後反共軍事之戰略戰術，尤為重視反共意志培養。念大陸沉淪，中共政權尚未穩固，宜於此時建立挺進部隊，展開大陸游擊，以挺進部隊為基點，作為爾後武力發展之核心。

大陸於京滬棄守後，江浙兩省反共志士，或率其原有小股隊伍，或原縣府地方團隊，或臨時糾集義民，或就其原有漁撈生產之船舶，紛紛組成游擊隊，不斷在浙東及蘇南沿海一帶，抗拒共軍。其後國軍撤集舟山群島，游擊隊不甘受共軍奴役，亦陸續撤居舟山外圍荒僻小島，以漁撈墾殖或為當地居民傭作維生。

舟山撤守以後，各海上反共志士，亦隨國軍撤至浙南海上，北起漁山，南至南北麂、洞頭各島，其中與國防部有聯繫者在大陳有王相義之三十六縱隊，林篤弇之二十九縱隊。漁山有陳舜欽之第五縱隊，王明之第八縱隊，陳永昌之第九、第十縱隊，張熙明之二十七縱隊。一江有程慕頤之三十五縱隊，王祥林之獨立第七縱隊。另有張為邦之海上船舶游擊隊獨立第一縱隊，袁國祥之二十八縱隊等，共計二萬三千餘人；各部隊不論戰力強弱，人數多寡，率隊者皆稱司令，有為國防部所賦之番號，有用大陸原有之番號，各不相統屬，分別出擊大陸沿海村落，亦甚且有恃力兼併，攔劫友隊財物者。

先生於卅九年五月三十日曾親擬報告送行政院，大意為：「請以今在台灣、香港之江蘇、浙江、安徽、山東等省之義民三萬人為基礎，成立三個野戰挺進縱隊，施以軍事及游擊所需戰鬥技能，如民眾組訓，黨務推行，地方行政，經濟運用等諸般智識學術，使就其才能，成為各級優秀幹部，為爾後革命武力發展之核心，以破釜沉舟有進無退之精神，深入浙、閩、贛、蘇各省邊境，如滾雪球，如縱野火，逐漸長大，以響應迎接反攻之國軍。」然由於當時之局勢狀況而未果。

寬容敵人 殘忍自己

四十年三月韓戰，美軍與共軍相峙於金化、鐵原地區，麥克阿瑟發表聲明，主張聯軍行動擴至中國大陸，建議美國政府使用空軍轟炸東北，甚至投擲原子彈，造成一鈷地帶阻止共軍增援，並利用國軍在鴨綠江登陸東北；四月六日該一文發表，十一日美國總統杜魯門（Harry S. Truman）下令解除麥克阿瑟元帥一切職務，由李奇威（Mattew Bunker Ridgway）上將繼任統帥，美國戰不求勝，寬容敵人，殘忍自己，共軍得以喘息囂張，為禍亞洲。

其時共軍不斷增援，韓戰成膠著狀態，美國國民中之反共人士及我國友人，頗知我大陸沿海尚有若干游擊隊，可以牽制共軍，使之不敢東進韓地；經國會之議決，派員來台調查協商，於是政府派鄭介民上將為代表，美方以中央情報局皮爾司准將為代表，由美駐華代辦藍欽（Karl Rankin）居間協調，商定整理游擊部隊，由美方供給裝備。美方主持機構代名為西方公司（Western Enterprises Inc.,WEI），我國則成立大陸工作處以總其成，至是乃有先生整理指揮游擊部隊之命，先生事前並未予聞其事。

三月十五日先生突奉總統命令，整理指揮沿海游擊隊，遂迭與國防部研商整理辦法，但當時國內物資不足，突然增加數萬人補給及經費，均感力所不及，研商數月未得要領。

先生感念政府之支援困難，為顧及時效，毅然遵命北去，並薦前西南長官公署參謀長羅列，前三十六軍軍長鍾松為副總指揮，以為助理，於九月九日率同副總指揮鍾松，政治部主任沈之岳，總參議兼參謀長馮龍，以及劉慶曾、袁書田、張銘梓、張正達、趙才標、許正魁、蔡美璋、張文伯、伍天祥等人，在基隆乘二○三號中字號登陸艇北駛，翌日十時三十分抵下大陳，時為保密，以國防部視察組名義前往，先生用代名「秦東昌」，鍾松用代名「鍾常青」，沈主任用代名「王明」，故當時無人知情，亦無人迎候，既至下大陳，先生為三十六縱隊司令迎接至其家居住，餘眾僦居於下大陳財神廟，廂屋兩間，草草布置，開始辦公。