無色覺醒》 賴岳謙：美國種族歧視嚴重！歐美人權媒體漠視！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第645集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「美國種族歧視嚴重！歐美人權媒體漠視！」

由於美國再度發生白人警察對非裔男子過度執法致死事件，近期美國內各城市爆發了反種族歧視的遊行訴願甚或抗爭行動。事實上，有色人種在美國社會生存不易的問題一直存在。不過由於多數人不願打破自己的美國夢，隱忍美國移民社會長期存在的內部歧視，才讓這件事情如沒發生似的較少被提及。

整個美國的社會制度，對於有色人種，都存在著有一定的不公平。縱使有差不多的能力與學識，仍可能因膚色而失去晉升的機會。如非裔美籍人極可能礙於膚色的限制，在社會上較難以獲得公平的工作機會，甚至還連帶影響到人類生存基本需求的滿足。

在川普防疫荒腔走板的美國疫情爆發衝擊與長期生活壓力下，這些相對處於社會底層的民眾，走上街頭加入宣洩排解不滿情緒的抗爭運動，但也就造成部分失控的打砸搶等一連串行為。而西方媒體對於同樣是破壞公共設施、擾亂社會之舉，竟然出現了兩種解讀。發生在美國的反歧視抗爭，媒體直指上街民眾為「暴民」、舉動則被定調成「暴行」。

可是，同樣的情況換到了前陣子香港的警民衝突，在港民眾竟化身成了民主正義的使者，一切暴行都成了「最美的風景」，豈有此番道理？也就是說，那些所謂的西方的主流媒體無疑是懷揣著有色眼光，而非以公正的立場去製作報導。當然他們所呈述的內容，也就不值得我們所信服。

不僅如此，那些高舉人權旗幟的歐美人權團體也並未從事正當作為。他們視而不見歐美社會長期存在歧視問題，只將目光放在開發中國家，對他國制度、爭議品頭論足。深究其中才發現，原來這些團體徒然淪為歐美政府打擊他國的馬前卒。不僅沒有對人權問題做出舉措，還可能間接讓更多百姓流離失所。

可以發現，不論是西方媒體還是那些人權團體，無非都是帶著虛偽的面孔示人。媒體沒有發揮監督政府、敦促社會的職責；人權團體也沒有達到維護創立組織的宗旨。我們在此呼籲，希冀西方媒體及人權團體能找回當初入職的初衷、重拾自己的良知，善盡該職位所賦予的職責與責任……更多分析請看影片解說！