綠委原擬在《兩岸人民關係條例》上將「國家統一前」的字眼刪除，代以「因應國家發展」，所持理由是中華民國統治地區僅限於台澎金馬，但直指的其實是「國家認同」，「統一」兩字對持分離意識的人來說，原必去之而後快，不料這個令綠營許多人期待的「攻堅」之舉，卻硬生生在提案者的自嘲下給撤回。

撤回的根本考量為何，各界固有不同解讀，但咸認為國民黨宣稱「不再當煞車皮」是關鍵原因。沒人擋，順勢而成，何樂而不為？但沒人擋，車子會衝向何處？連開車的心底也發麻起來。

這次的撤回映現了台灣在兩岸議題上的本質處境—它絕非只是主體意願之事，這裡牽涉到嚴酷的現實。而其最深的本質之一是兩岸的大小懸殊，任何事不是台灣自己說了算，對岸14億人那完全不同的意願，才真有著決定性的影響。

而說意願，在台灣，又非2300萬人都持分離意識，還有許多人有著不同的意見，這不同的意見以國民黨為首，就在「獨」的路上扮演著煞車皮的角色。

這角色對台灣很重要，它可以防止暴衝，可以讓對岸知道台灣還有許多人不是分離主義者，因而能避免誤會、降低敵意。從少數極端獨派看來，它當然是眼中釘。

但弔詭的是，現實上，這眼中釘可大有好處，煞車皮的角色從另個角度來看，正是綠營的提款機。你防他暴衝，他卻扣你親共、恐共、舔共的帽子，你不只正當性大失，更在選舉上成了永遠的輸方。

在一連串的裡外不是人後，這次國民黨學乖了，不再當煞車皮的角色，而就這輕輕一轉，竟讓綠營窘態畢露，原來許多東西靠虛張聲勢，想暗渡陳倉，這下都現出原形來了。坦白說，這輕輕一轉的效用，恐怕都超乎許多國民黨人的意料之外。

然而，輕輕一轉，效用固大，以台灣處境、以政黨角色，卻遠遠不夠。煞車皮外，國民黨更得想到方向盤的角色。

國家或社會正像一部車，它須有發展的方向，須有防險的機制，一個拉車，一個煞車，缺一不可。如果拉車的隨意亂拉，你再如何踩煞車，車子也只能在原地亂轉，這也是台灣二十幾年來在兩岸問題上呈現的窘態。當然，如果沒有煞車，這車子猛衝，更將不知伊於胡底。

正是如此，以兩岸關係之嚴峻，國民黨放棄煞車皮的角色固可讓「真相畢露」，但也只能是種戰術上的應用，真要不辜負歷史政黨的角色，真要讓社會將未來寄託於自己身上，就更得思考如何再次成為掌舵者的拉車人。

但做掌舵者、拉車人，卻不是許多人想的就是拿回政權，一個政黨若毫無理念，只有現實，就無掌舵可言。

舵，是方向。這些年，國民黨的潰敗，哪裡只因官商牽扯、地方派系、買辦心態、內鬥內行外鬥外行所致，它根本是理念有無的問題，是因為缺乏理念，才使得許多問題無限滋長，才使得政黨只成為利益的結合體。可以說，統獨力量在台灣的消長固播因於許多力量，但關鍵之一，卻就是一個喪失理念的政黨與一個宣揚理念政黨之間的消長。

民進黨有理念—儘管這些理念徵諸歷史，率多緣於片面的認知與假設，所以敢改課綱，敢標榜正義價值，但就如此，卻形塑了整體社會的氛圍，從而能在當前近乎為所欲為，心態與作為上更就趨向永久執政，而在兩岸間，也將台灣帶入了不容易轉圜的死胡同中。

國民黨沒理念，就連黨名的「中國」兩字都想改掉，卻忘了這才是國民黨最大的資產，不想想，再如何，我們現在的國號可是中華民國，而國民黨正是中華民國的締造者。

一個政黨如同一個社會，理想上，自己既能握方向盤，也能踩煞車，一個幫別人踩煞車的政黨在台灣只能扮演被消費的角色，不去扮演這角色是覺醒，是讓人發現真相，是讓人知道原來扮演煞車皮的用心良苦。但政黨的存在就在拉車，你只有清楚告訴大家我要將車開到哪裡去，你才能重新拿回方向盤，重新成為掌舵者，而在關聯台灣命運的兩岸關係上，從國民黨所具備的歷史正當性而言，它更須有如此的角色自許。

（作者為台北書院山長）