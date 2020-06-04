從16世紀以來的世界博弈規律，猶如東周戰國，大凡兩強爭雄，脫離不開一個蓄勢布局階段，進行醞釀、建構和各自結盟。近代的現象，往往在大約10年的時間裡面，兩強犬牙交錯，拮抗爭奪，因而產生在經濟、資本、技術、軍事、意識形態和地緣政治等各個領域的摩擦與探底。於是，無論是最初的荷蘭挑戰西班牙，後來的英國挑戰荷蘭，或是日本挑戰中國、德國挑戰英國，以及蘇聯挑戰美國和英國，大約都符合這樣一個規律。各個前例，大都在蓄勢布局告一段落，發動爭霸戰決一勝負，惟有蘇聯沒有和美、英直接交火，而形成了半個世紀的冷戰。

今天美中爭霸處在什麼階段？美國在本世紀先後遭受911攻擊與華爾街金融風暴，而中國受惠於全球化的推波助瀾，此消彼長，結束了韜光養晦。美國歐巴馬總統第2個任期，開始意識到必須重返亞洲，繼任的川普總統則猛然加碼，與中國展開了以關稅戰和科技戰為先行手段的戰略競爭關係。美中大轉向意味著布局階段已經啟動，可由於經貿談判必須訴求雙贏，而本質反戰的川普將經貿與就業視為優先，所以目的與方法像是吃一道熱狗，基本的調味品之外加不加芥末和辣椒，口味可以調整。川普看重中方開放市場、保護智財，並對美增加採購兩年2000億美元；至於中國，需要美國市場，而科技與糧食不能自給，所以雙方妥協，在1月15日簽訂了第一階段貿易協議。眼看著雙方合作加強，冷戰或可避免。

不料，逆勢取得的這一個和平成就，在過去兩個月急轉直下，新冠疫情在全球擴散，將貿易談判的成果完全打爛。美國與世界各國追究中國的擴散責任與賠償問題，在3月下旬引動北京戰狼外交，雙方劍拔弩張，陷入惡性循環。雖然中方談判代表劉鶴接著表態貿易協議會得到執行，可是信息單薄，川普面對的美國疫情壓力太大，必須看到中國及時給予美方足夠的道義說法和利益預期，於是一場風暴形成。5月13日川普抱怨，「和中國打交道的代價太高…，世界遭遇到來自中國的瘟疫。100個貿易協議都不夠彌補損失─還有那些無辜的性命！」美中關係於是出現了貿易協議之後的第1個具體的「川普否定」，而且是對自我成果的否定，因此含義突出。

緊接著便出現了貿易協議之後的第2個「川普否定」。川普在第2天接受記者訪談的時候說，雖然他與中國國家主席習近平關係一直很好，「但是我目前不想和他通話，…我們可以把關係全停掉，…可以省下5000億美元（的貿易逆差）」。這第2個「川普否定」，否定了他一向自豪的元首關係，因此而「言重」了。川習停止對話如果成為事實，意味著兩政府之間3年來行之有效的關係安定器遭到擱置，此後任何緊張態勢都將更難緩解。

至於中方，不甘示弱。北京智庫似乎認定美國的反中敵意已經升高到1989年以來最高點，可能導致美中關係陷入經濟和軍事衝突。中國外交部長王毅5月24日在記者會上表示，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖推向「新冷戰」。另據報導，習近平在5月26日出席十三屆中國人大三次會議解放軍和武警代表團會議時強調，要堅持底線思維，全面加強練兵備戰工作。

於此同時愈演愈烈，人大在5月28日通過了「港版國家安全法」授權案，導致川普呼應英國、加拿大和澳洲等國家的抗議，做了第3個「川普否定」：否定北京制定港版國安法並介入香港。川普總統在5月29日宣布了對中共史無前例的大範圍譴責和制裁立場，明確指出，北京強推港版國安法，違反了國際條約《中英聯合聲明》，「一國兩制」已成「一國一制」，美國無法再視香港為獨立於中國之外的自治區地位。北京聞訊，強烈反擊，抗議干涉內政。

美中爭霸目前大致處於這樣一個階段，「五月風暴」彰顯的衝突升高，大約是半個世紀一遇，預示美中、美港關係嚴重轉折，至於是否會惡化發展為長期冷戰還是走向熱戰，將取決於529聲明的進一步執行方案、北京的報復和其他關鍵因素。

（作者為美國律師、法學博士）