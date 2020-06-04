大陸妹和阿兵哥們足足認識快2年了。每次想起剛認識的那個奇葩場面，總會覺得特別奇妙。

2018年6月中，我如願以償，帶著一位大學好友毛毛蟲一起去台灣畢業旅行。毛毛蟲一直很想在台灣體驗一次飛行傘，於是我在台灣好友的幫助下聯繫到了台東的一名教練，並在天氣不佳的情況下為毛毛蟲爭取到了飛行機會。

初次見面很珍惜

毛毛蟲心滿意足地飛行歸來後，我們也開心地坐教練的小貨車下山。還沒來得及發愁沒有機車該如何打發下午的時光，教練便邀請我們與兩位助教一起去成功鎮的石雨傘抓海膽。竟然能蹭上帥哥們的機車去海邊玩耍，我們當然毫不猶豫地答應了。

從台東市區到成功鎮騎車要一個多鐘，一路上我們慢慢聊開。原來兩位助教在台東服志願役，剛好休假所以過來幫忙教練的飛行傘生意。阿兵哥們和我們年紀相仿，卻已經有幾年的工作經驗。綽號小飛魚的阿兵哥是蘭嶼人，當兵快要兩年了；綽號百步蛇的阿兵哥是台東當地人，當兵快要四年了，一邊當兵還一邊在輔修大學課程。

小飛魚是游泳健將，更是抓海膽小能手。我和毛毛蟲才爬上大石頭拍學士服照沒多久，他便從海裡抓到了海膽，現場剝給我們吃。第一次嘗鮮海膽很是新奇，只感覺海膽在舌頭上慢慢融化，甜甜的又鹹鹹的。

從海邊玩水回來路上，我提到非常懷念大腸蚵仔麵線，於是我們便一起光顧了新生路上那家老店。玩了一個下午，阿兵哥們其實非常累了，加上小飛魚當晚就得回部隊報到了，所以原本計畫吃完麵線後大家就此分別，但百步蛇還是非常希望能夠滿足我帶毛毛蟲去星星部落打卡的心願，於是他和小飛魚各自回去休整後最終決定帶我們夜衝星星部落。

就這樣我們在星星部落喝著熱茶，聊著人生。原本十一點就得回部隊的小飛魚也臨時決定請假多陪我們一會兒，第二天再回部隊。在山上越坐越冷，於是我們決定下山買雞排喝啤酒，在民宿的客廳裡開啟我們的下半場。我們聊各種各樣的話題，聊彼此的過往，聊兩岸的差異，一直聊到第二天凌晨五點，送別小飛魚回部隊，並送上我們悄悄寫滿祝福的明信片。

由於工作關係，阿兵哥們沒辦法到大陸去，他們常開玩笑說他們可能得20年後才能和我們再見面，所以我們都非常珍惜這次難得的相遇。當我們在火車站十分不捨地要離開台東時，沒想到百步蛇偷偷帶來了他們手寫的卡片和伴手禮，百步蛇的突然出現確實給了我們很大的驚喜，我也不知道該如何回報這份情誼，當下就從行李箱裡搜出小物件留給兩位阿兵哥做念想。

遠程視訊很頻繁

這樣的好緣分一直伴隨著我們後面的畢旅行程。我們始終保持聯絡，阿兵哥們成了我們的智多星，總能及時告訴我們附近的好去處，也為我們出謀策畫提議給花蓮阿姨製作相冊作為禮物。

我們始終保持晚上的視訊，及時分享旅途中的點滴。有一次阿兵哥們為了和我們視訊外出竟然沒報備，回來後被教官狠狠地批了一頓，那個時候我們一邊為自己的任性感到愧疚，一方面也為阿兵哥們對這份友誼的重視表示感動。於是離開花蓮時，我和毛毛蟲給他們偷偷送去了我們親手製作的相冊。

離台前倒數第二晚，我們如期視訊，但我卻突然不知道要分享什麼了。

這趟畢業旅行完成了自己很多的待辦事項，卻也意外認識了如此值得深交的朋友，人生突然好像圓滿了。在機場候機的那一晚，阿兵們為了陪我們夜聊，甚至躲到了草叢中。

畢旅歸來後，我們下載了Zenly軟件，想念對方的時候就可以看看大家都在哪裡。知道我們對電影《只有大海知道》的狂熱，小飛魚休假回蘭嶼時，專門去找電影裡的小男主角鍾家俊小弟弟和我們視訊，讓我們有機會和真人隔空合影留念；知道我們想念飛行傘聚落部平台上的風景，便模仿我們當時的台詞拍了視頻傳給我們看；知道我們想念借我們吃住帶我們玩耍的花蓮阿姨，便在去花蓮體檢的時候順便幫我們去看望了阿姨。我們仍保持聯絡每晚都視訊。分享彼此小時候的照片和故事，走進並瞭解彼此的世界。後來我們還甚至起草了一份承諾書，我成了他們的乾媽，毛毛蟲成了他們的姥姥。

暢所欲言很必要

進入職場後，我們開始不能像之前一樣無顧慮的聯繫，但我們仍會經常分享彼此的日常。我把在深圳、上海等地的所見所聞告訴他們，他們也會把他們在台北的朋友的工作情況分享給我們。當我吐槽軍訓時教官的沒人性以及身邊同事的不可捉摸時，他們也會跟我坦白當兵對他們來講其實也就是一份工作而已。

我們會開始談論薪資，對未來另一半的想法以及以後的規畫。沒認識阿兵哥們之前，我以為關於另一半，大多數台灣男生都會希望雙方各自獨立，有自己的生活，不希望彼此有牽絆、需要為了某一方而做出太大的犧牲。讓我比較吃驚的是，阿兵哥們勇於擔當的家庭觀念。他們希望通過自己的努力工作能夠讓另一半獲得更多的幸福，不用為拮据的生活而煩惱。

其實後來我有瞭解到阿兵哥們的工作是非常辛苦的，有時忙起來一天可以休息不到幾個小時，但是他們都不會一直跟我們抱怨，而是默默地承擔，這更讓我對台灣男生刮目相看了。

命中注定好緣分

隨著長時間的相處，我們開始更瞭解彼此的性格，慢慢地磨合，學著互相包容和理解彼此的小情緒小脾氣。我們不再講客套話，而是會直接嗔怪對方休假時不要再熬夜、不要工作時不專注還一邊想著玩。

明明曾經面對面相處不到24個小時，我們兩位大陸妹卻能和兩位阿兵哥像老朋友一樣熟悉。每每跟身邊人講起和他們的這段緣分時，都會覺得十分神奇。這或許就是命中注定的好緣分吧。相信往後的日子定會更加精彩，我們四個年輕人的奇葩故事至今未完待續。（連淦賢／現居深圳）