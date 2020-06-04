中國大陸在5月29日舉行了制定《反分裂國家法》15周年的座談會，大陸全國人大委員長栗戰書在會上發表談話。談話中表示，如果台獨勢力一意孤行甚至鋌而走險，大陸將依《反分裂國家法》中有關「非和平統一」的規定，採取一切必要的手段。

在此之前，外交部長吳釗燮5月26日接受了美國右派媒體福斯新聞的視訊訪問。訪問中吳釗燮提到，北京趁著世界各國忙於防疫工作的時候，要制定「港版國安法」，下一步就可能會對台灣動武。對於吳釗燮的說法，蔡英文總統的回應是「要求相關單位部會對整個情勢發展跟預判，都加緊來做」，頗有點為吳釗燮背書的味道。

把這兩個場景連繫起來，我們不能不說，台灣是往兵凶戰危的境地靠近了。但是，情勢真的需要往這個方向演進嗎？兩岸關係和平發展的道路是否真的走不下去了？其實事情沒那麼悲觀，關鍵在於台灣在美中兩強之間要如何選邊以及扮演什麼樣的角色。

栗戰書的說法雖然警示意味濃厚，但底線畫得很清楚，那就是《反分裂國家法》不是衝著台灣人民，而是針對台獨分子和外國勢力。只要不跨越宣布法理台獨、勾結外國勢力、永久拒絕統一等底線，大陸就不會採取「非和平手段」來對付台灣，所以，「非和平手段」是台灣越線時才會採取的動作。

因此，吳釗燮的說法不禁令人懷疑，民進黨政府是否準備把台灣往趨近甚至跨越《反分裂國家法》底線的方向推進？而這樣的質疑並不是毫無根據的，因為過去一段時間裡，特別是新冠疫情爆發以來，蔡政府不斷向海峽對岸釋放惡意訊息，同時，一面倒地抱著美國大腿取暖。在美中不斷升高的衝突中，民進黨政府似乎打定主意要充當美國打擊中國大陸的馬前卒。

如此堅定地「聯美抗中」，會為台灣帶來什麼樣的後果？綠營人士經常會為美國一些口惠的「友台」動作而興奮莫名、雀躍不已，卻無法告訴我們這些動作到底能為台灣帶來了什麼實質好處。

別的不說，就以經貿為例，即使兩岸關係惡化，大陸官方至今沒有表示出要中止ECFA的意圖。相對的，1994年就已經簽署的「台美貿易暨投資框架協議」（TIFA），到現在都沒談出什麼名堂來，川普還把台灣列入不公平貿易的觀察名單中。這些年來，台灣對大陸及香港貿易順差對台灣GDP的貢獻都在20%上下，台美貿易順差的貢獻則為2%左右，是誰更實質地幫助台灣維持了一個還過得去的經濟局面？充當美國馬前卒又能為台灣百姓謀得什麼福祉？

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）