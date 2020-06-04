外界原以為北京《反分裂法》15周年座談會，領導人將發表強硬談話，或仿照「港區國安法」，在對台立法方面有大動作。但外界研判失準，當天出席的栗戰書及台辦、軍方、人大負責人，發言口徑都未脫離既有方針，尤其栗戰書強調「凡有一線和平解決可能，都將付出百倍努力」，顯示大陸無意和台灣升高對立，對蔡政府仍有期待。

這場座談會在大陸兩會結束後立刻舉行，而且不是《反分裂法》通過時間點，顯然具有特殊意涵。會中釋放的訊號非常清楚：對民進黨和美方發出嚴厲警告，但只要蔡政府不搞「法理台獨」、美台政治互動不踩「邦交化」紅線，現狀暫時不會改變。

不過，這不表示大陸對台無所作為，座談會上一個值得關注的訊息，是人大法工委主任沈春耀透露，人大將進一步「完善有關法律制度」，為早日解決台灣問題作出新貢獻。結合日前港媒採訪「權威專家」透露的訊息，加上今年大陸人大常委會報告罕見提及對台工作，說明涉台法律層面的修改、增補勢在必行。

很長一段時間來，人大代表、智庫學者曾多次倡議修改《反分裂法》，但並未進入最高決策層議程，人大常委會多次修正《台胞投資保護法》，都屬於戰術層面。去年「習五條」提出「一國兩制台灣方案」，十九屆四中全會首次將對台工作納入「一國兩制」段落，參照四中全會「港區國安法」雷霆而至，大陸涉台法律層面的動作，可能迅雷不及掩耳，台灣需要未雨綢繆。

依據四中全會的涉台表述，可能的「法制化」方向有三：一是「兩岸和平發展制度性安排」，二是「兩岸融合發展與促進台胞福祉的制度安排」，三是「習五條」中有關「兩制台灣方案」的綱領性表述。

兩岸政治分歧糾結難解，過去一年半來，大陸即便自認在主觀意願上，對「兩制台灣方案」兼具善意和誠意，但並未在台灣經過任何論辯，民眾全然未理解其「善意與誠意」，卻在綠營選舉操作下被徹底汙名化，藍綠白都避之不及。在此種情況之下，陸方如果單方面將「兩制台灣方案」法律化，不可能引起台灣任何善意回應，最後還是各說各話，對化解分歧沒有幫助。

「促統」在台灣共識度較低，但「台獨不可行」共識度較高。陸方若認為當前「反獨」更有急迫性，必須修正「對台動武六要件」，讓紅線更清楚、警告更嚴厲，讓台灣民眾對民進黨政府所作所為的危險性更有警覺，台灣民眾可能比較可以理解。

大陸至今並未改變「和平統一」對中華民族最好、對兩岸同胞最有利，經由融合發展促成「心靈契合式統一」是唯一可行道路的認定。《反分裂法》15周年座談會，栗戰書才會重申促進兩岸心靈契合的目標，中共堅持「和平統一」的真誠，相信台灣人看在眼中，心中會有感覺的。局面非常艱困，但透過溝通求得共識，仍然是兩岸心靈契合促統最有效路徑。

520蔡總統就職之前，包括《中國時報》、《旺報》在內，兩岸許多有識之士都呼籲兩岸最高領導人，藉機相互釋出善意，為展開直接、務實、理性溝通對話創造機會，以共同維護台海和平穩定。遺憾的是，從520演講內容及陸方的反應，尤其後續「港區國安法」對亞太情勢帶來的軒然大波來看，仍然看不到兩岸領導人對話的可能。

儘管如此，我們仍要呼籲大陸，共識是團結的基礎，「求共識」是兩岸和平統一的動力，共識要透過溝通。大陸對台政策論述，首先要讓台灣人民聽得懂、聽後能安心，進而產生共鳴。大陸對台工作從胡錦濤時代的「和平發展」，到習近平時代的「融合發展」與「心靈契合」，台灣都非常有感，但執行面論述卻有所不足，兩岸僵局其來有自。

「求共識」也是台灣內部處理兩岸關係的必要工作，一個意見分歧乃至撕裂的社會，不可能在國家前途問題上做出理性、正確的決斷。可惜的是，「台灣共識」只是選舉口號，實質上是區分敵我的鬥爭工具。相信蔡政府已經深知，台灣正捲入深不可測的國際政治漩渦中，愈是這個時候，就愈需要達成「我們要什麼，不要什麼」的台灣共識與兩岸共識。