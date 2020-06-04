台灣連續53天無本土個案，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日解封，逐步鬆綁運輸、旅遊、餐飲等限制。然而，日本、澳、紐、希臘等國解封，未將台灣列入首波名單，儘管防疫指揮官陳時中認為政治因素成分較大，但台灣邁向解封之際，也應切實檢討自己的盲點。

新冠疫情橫掃全球，台灣因超前部署，迄今確診病例不到500人，死亡病例僅個位數，被視為防疫優等生。然而，社區內難道沒有無症狀感染者趴趴走嗎？多位專家指出，台灣主要針對接觸確診等高風險者做篩檢，但這樣的檢測模式無法證明，社區內沒有無症感染者。前疾管局長蘇益仁稱，這是台灣過不去的坎。

南韓4月起放寬宗教集會限制，日前爆發群聚感染，單日新增確診病例35例，其中包括牧師與家屬。南韓曾被視為防疫優等生，即使疫情獲控制，稍有鬆懈就可能爆發群聚感染。

台灣確診病例少，血清陽性率可能是全球最低，多數人沒有免疫力，面對下一波新冠肺炎捲土重來，台灣可能是疫情最嚴重的國家。國家衛生研究院董事長林奏延示警，呼籲政府加大力道超前部署疫苗國家隊，以免防疫成果破功。

日本與台灣關係友好，但首波解封名單未將台灣列入，不可諱言，台灣的防疫成果並未獲得國際認同。面對防疫的可能盲點，台灣邁向解封之際，不宜太沉浸在眼前超低的確診病例數與死亡案例，應檢討可能的盲點，針對具代表性的社區進行擴大篩檢，做為下一階段防疫參考。

南韓再爆群聚感染，顯示新冠病毒無孔不入，即使夏季氣溫升高，民眾對病毒依然不能掉以輕心。台灣邁向解封之際，民眾想好好放鬆一下，但病毒也會趁人之危。