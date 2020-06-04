新冠肺炎的全球疫情趨緩，世界各國也準備擺脫疫情的陰霾，讓生活回歸正軌。不過要如何恢復、具體做法和政策是什麼，才是各國政府接下來要面臨的考驗。台灣從今年年初至今的疫情管控的確都維持得很好，但也不能因此自我感覺太良好，而忽略了眼前即將來臨的挑戰。一路上暴露出來的行政、執政漏洞，難保不會變成日後的不定時炸彈。光是衛福部長陳時中自己也就曾經承認過他有「三大錯誤」：口罩之亂、歐美境管和磐石艦群聚。

所謂的口罩之亂，其實也就是台灣行政單位一直以來的問題，關於執政品質和行政能力的水準。因為很多事情第一次碰到沒有經驗，所以沒辦法真的「超前部署」、瞻前顧後。但一項政策推出來之前，難道經手的官員、公務員裡面，真的沒有任何一個人預想過可能發生的情況嗎？比如口罩一開始沒有實名制，於是一定會有人重複排隊囤口罩；後來有了實名制，又還是有14天只能領9個讓人摸不著頭緒的設計。擬定政策的人如果不能站在一個使用者或老百姓的立場，台灣人民或許就只能一直當執政團隊的白老鼠。

歐美境管就不用說了，其實也跟最近美國吵很凶的種族問題背後的原因沒兩樣。為什麼只對來自中國大陸的班機和旅客嚴加限制，但遇上來自歐美國家的旅客和歸國公民就比較寬鬆，難道不是一種崇洋媚外嗎？後來的事實證明，這些來自歐美的病毒變異之後，反而傳染力和殺傷力都比原本大陸本土的病毒還要強，對台灣當時的防疫工作帶來許多挑戰。陳時中也說了，他很遺憾當初沒有預期歐美的病毒會來得這麼快，但一開始的輕忽會不會就是一種民族情緒在作祟？

至於磐石艦的群聚，其中關於艦隊出航之後的管理、艦上醫療設備是不是不足都先撇除不談，就只問一個問題：這件事情追溯到軍方的最高指揮，總統需不需要負責？因為事後有驚無險，所以衛福部的疫調結案、國防部就慢慢調查再慢慢公布。有了疫情這塊神主牌，太多話和太多事在這段期間都不能說也不敢說，既然疫情看起來已經告一段落，是不是也該回歸正軌。

就像最近的所謂「振興三倍券」，因為疫情所以沉寂許久的消基會終於跳出來，說政府的三倍券根本沒有法源依據，應該要比照民間禮券辦理。因為關於怎麼用、哪些商家適用、能不能找零，問十個不同部會的官員，可能有十種不同的說法，又回到像口罩之亂時那樣的無所適從了。這時候可能有人又會想要去問阿中部長該怎麼辦，但別忘了陳時中也只是人不是神；當疫情逐漸緩和，或許衛福部長也該把焦點和資源，還給民生、經濟和法治了吧！

（作者為口譯工作者）