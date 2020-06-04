美國各州暴動抗爭愈演愈烈，總統川普揚言「只要搶，就開槍」，還擬發動軍隊鎮壓。但蔡政府譴責31年前的天安門事件，卻不敢批評眼前的美國政府暴力。就像罷韓，同樣是呼籲投不投票，對方喊的就是不民主，自己喊的就是民主，雙重標準就看自己怎麼訂。

美國非裔男子佛洛伊德5月25日遭到白人警察壓頸致死，他最後的遺言「我無法呼吸」，成為這次抗爭口號。

新冠肺炎疫情控制不當，讓美國民眾既恐懼又煩悶，加上失業率急速攀高，經濟崩落，都讓人感到「無法呼吸」，也讓這次抗爭怒火一發不可收拾，燒警局、打記者、搶商店事件頻傳。

川普面對民怨，不去尋求疏導方法，反而透過推特嗆聲「只要搶，就開槍」，還擬動用「暴亂法」，發動正規軍隊上街鎮壓。以暴制暴的想法，與31年前在大陸發生的天安門事件類似。

本周四是六四事件31周年，民進黨從蔡英文總統到各級黨政人士，都發臉書譴責對岸，卻絕口不提美國政府的暴力行徑。過去民進黨嘲諷國民黨「舔共」，不敢嗆對岸，現在卻不說自己是「舔美」。

本周六緊接著的罷韓投票也是一樣，對民主政治而言，無論投不投票，都是表達立場的一種態度。但國民黨號召高雄市民「不投票、只監票」，就被民進黨痛批打壓民主政治發展和投票自由，反觀蔡英文總統在周三中常會鼓勵民眾投票，就成了「行使民主實踐過程」。

過去每逢選舉，只要兩岸班機降價，就被批評是「賄選」「企圖干擾投票結果」，這次罷韓投票，高鐵在選舉期間祭出「學生搭高鐵送五折券優惠」，還有各地推出的罷韓專車，交大學生會甚至有高雄限定的「陪媽媽專車」，民進黨卻吭也不吭。

還有最近的「舒琪之戰」，台北市長柯文哲夫人陳佩琪，以醫師身分質疑陳時中聲稱發信給世衛示警是「硬拗」，卻遭民進黨議員簡舒培痛批，認為市長夫人發言是「拉低市府團隊」。

這種「女人是男人附屬品」的說法和態度，過去一定會被民進黨批評不尊重女性、沙豬，現在淪到自己人，卻個個噤若寒蟬。

過去國民黨執政，民進黨口口聲聲要求「黨政軍退出媒體」，自己執政後，三立電視老董林崑海的海派在黨內翻雲覆雨，日前地方黨部主委選舉大獲全勝，還擬結合各派系爭奪接下來權力核心的常執委席次，綠營無人敢說一句。

這些事情，由國民黨來做，哪樣不是被批得體無完膚，如今輪到民進黨執政，卻被視為理所當然。這不是雙重標準，什麼才是雙重標準？