在高雄與台灣的較小範圍，關注焦點是罷韓與反制。然而在較大範圍，最近大陸兩會中定調出台的促統宣示，值得警覺的是，已經首次不提和平了。另外則是美國疫情與種族對立所導致的動亂，由於牽動川普選情，美國可能孤注一擲藉兩岸開刀。

自從2018年底高雄韓流崛起、政黨輪替以來，所透露的最重要訊息，即是庶民百姓的民心思變，對長期綠營執政的現況高度不滿，期盼經濟所得與城市發展有所改善。

然而30年之癢欲求3年之艾，亟需關切的面向很多。其中尤以包括兩岸在內的市場開放，與明顯可見的內外經社發展差距，都是緊急且不容迴避的課題。

1998年高雄早於全台政黨輪替，是由於當時藍軍的自恃大意；2008年高雄市民投馬英九的比投謝長廷的多了2萬票，說明半數以上的高雄人早就希望改變。然而藍軍守土不力提早放棄。自此連大陸方面對兩岸交流也都決心不足，認為南台灣是鐵板一塊，陸客團與自由行來得不多，即使來了也是蜻蜓點水。

若以兩岸經濟產業角度，南台灣的確落差較大，甚至設定市場對接也不容易。然而如此現況可謂綠軍刻意造成，民進黨在南台灣的長期布局本不在追求經濟發展，而是將其作為北進的堡壘，重點放在主體意識與核心價值的形塑建構，並且用心培養了一批批的接班梯隊。2016起許多已北上成為當前蔡政府的核心骨幹。

罷韓與反制將在6日落幕，不論結果如何，高雄的經社民生與兩岸融合仍須持續進行。眼前大體平順安定，只是檯面下暗潮洶湧。若論在地觀察感受，兩岸議題已較鬆動，以民間產學方式的交流合作與公開探討並無障礙。

韓流的氣勢，如今當然不如2019年初，然而立足南台灣，連結在地，布局兩岸，接軌國際的民間團體仍然不少。本諸民心思變與著眼大局的前提，這3年以來已有人倡議，在城市民生層面以南南合作促進兩岸的經濟社會融合發展。

520後蔡政府的兩岸政策已難期待，522兩會以後的大陸對台更見堅定明確。民力有限與疫情趨緩之下，北台灣大體已經啟動，而南台灣則一方面需要積極推進深化交流，一方面還須引導基層群眾，重新認知兩岸並理性調整。

這些面向雖是老生常談，然而意義不同的是，眼前似乎已經到了最後關頭。高雄乃至南台灣能不能因應民眾求變的心，賡續發展，讓韓流的理想實現，這次的罷韓是關鍵。

（作者為台灣孫文南院院長）