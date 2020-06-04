在全民努力下，台灣防疫堪稱是國際優等生；因應這波疫情衝擊，政府雖提出觀光產業紓困方案，提供營運及薪資補貼等，但補助期間只有3個月，也就是說，觀光產業從7月開始就必須自己想辦法，但如今出國旅遊還沒有解禁，來台觀光亦未開放，只想靠擴大國旅旅遊補貼市場，可以解救旅行社的生存困境嗎？包括這次所謂的「振興三倍券」就可以帶動我們觀光旅遊產業嗎？

近日，日本政府擬放寬泰國、越南、澳洲和紐西蘭等4國公民的入境限制，但台灣並沒有入列，希臘開放29國入境有含中國大陸，卻是沒有台灣，紐西蘭及澳洲也是一樣沒有台灣，引起各界質疑，為什麼連號稱最友好的日本都如此對待我們？

在後疫情時代，作為疫情海嘯第一排的旅遊觀光「慘」業，以為一片黑暗中終於露出曙光，旅遊業可望逐漸復甦，甚至認為政府會挾著防疫的成功及口罩外交的大旗幟，推動國與國之間的「旅行泡泡」，逐步恢復觀光帶動國家經濟復甦，結果，旅行社仍困死在「外人進不來，國人出不去」，台灣觀光真能看見曙光？

有感於疫情趨緩，陳時中帶著大隊人馬下鄉拚觀光，在「順時中」的氛圍下，一波報復性消費潮也在台灣蔓延開來，對外圍的風景遊樂區不無小補；但是對於大都會如台北市、台中市、高雄市的眾多商務型大飯店是幫不上忙的。飯店一家一家的收，政府沒看到嗎？

近幾年來台旅客每年有千萬人、國人出國旅遊人次去年有1700多萬人，國旅市場有將近1.7億人次；但國人旅遊習慣集中在周末假日、連假，且都是自行規畫旅遊行程，出遊天數則以2至3天的小旅遊為主，旅行社想從中分一杯羹，除非是有特殊的套裝或交通安排，否則很難從中獲利。

再說，最受國人青睞的旅遊地點非花東或離島莫屬了，但目前到花東除了自行開車，雖可以搭乘火車火或是飛機，但尖峰時段依然是一票難求，熱門的飯店更是一房難求。離島的問題又更大了，遠東航空歇業之後，目前僅剩華信航空和立榮航空飛航離島航線，縱使航空公司已經增班，疏運人數依然有限。

台灣觀光還能看見曙光嗎？政府必須要看清一個事實，目前台灣有6家飛航國際航線的國籍航空公司；更有3千多家經營國外旅遊市場的旅行社，單靠國旅市場不僅無法拯救旅行業者的困境，甚至有可能造成嚴重的供需問題。台灣的防疫成果既然獲得肯定；台灣的口罩國家隊也在國際間獲得好評，蔡政府應該可以大聲跟其他國家進行觀光交流，台灣還需要國際觀光客。請政府努力一點吧！否則觀光產業在過了6月將會有一波非常嚴重的打擊。

（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）