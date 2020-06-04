近日，世界從東到西，從南到北，都充滿政府權力極度擴張現象。

美國大規模示威，示威的人群演變成隨手放火、有些地方擄掠、搶劫、槍殺，有如人間煉獄，身為最高領導人的川普未對民眾療傷止痛，卻提油救火，宣稱各州長若未能平息暴亂，他將在國內動用軍隊平亂；此法源依據為1807年的《暴亂法案》，允許美軍在境內執法，但已經半世紀都沒用到。

「我們的世界，不可能船過水無痕、重回那個疫前的權力狀態。」法國總統馬克宏曾說：「但也大破大立地提供了這個世代超乎想像的發展空間。」衡諸各國政府情況，「超乎想像的發展空間」，最怕的是政府假各種防疫措施，大幅箝制人民自由，侵害人民權利，而且沒有日落條款，非常時期的非常手段可能會演變成新常態。

在人類遭遇緊急情況，例如受國外攻擊、瘟疫時，人們往往希望政府能以鐵腕、迅速的方式對付，這就是政府擴權的好時機。擴權基本上是侵害人權和言論自由，從新冠病毒開始，多國執行鎖國令，限制居民外出。

原本已強人獨裁的國家更變本加厲，用各種途徑限制人權， 俄羅斯、匈牙利、菲律賓，統治者紛紛以抗疫為名伺機擴大權力。電子系統又提供政府方便的工具，東南亞國家原來民主基礎薄弱，泰國、緬甸等國政府都大幅擴權，而菲律賓強人杜特蒂特行使權力特別過癮，下令違反封城措施、置軍警生命於險境的人，就直接槍殺。他近日指控最大媒體集團ABS-CBN是由有錢人把持的新聞，不更新執業證照，他是趁疫情箝制言論自由。

有的國家更用立法，通過緊急法案，禁止人民集會及言論自由，讓緊縮設施可長可久而且變成民意。原本民主基礎就不穩的匈牙利近日通過法案，賦予總理歐爾班近乎不受制約的權力，包括無限期緊急狀態、國會選舉中止、散播假新聞及謠言者最高刑罰監禁5年、違反隔離令者最高監禁8年等。俄羅斯議會已批准一系列「反病毒」法案，其中包括違反隔離規定最高可判處7年監禁等嚴厲措施。

民進黨政府趁此疫情期間，也做了不少違反隱私權及人權的事，例如被發現確診的人，政府詳細公布他的足跡，然後馬上被網軍起底，約會、看電影，甚至去舞廳，彷彿在身上印上紅字。國家帶頭提供個人移動資訊，嚴重侵犯個人隱私。

這些國家的措施都沒有監督機制，也沒有讓當事人有救濟管道。例如台灣違反居家隔離者可處20萬至100萬元罰鍰，截至目前，地方政府已開罰318人，罰鍰金額達2714萬8千元。台灣人權促進會認為罰則必須符合比例原則，有人因此被罰百萬，但是都沒有讓受罰的當事人有救濟管道，例如申訴、抗辯等。

蔡政府在疫情前就已展現傲慢、濫權、酬庸，此番又贏得全勝，例如私煙案主角總統府侍衛室主任陳敏華上校，卻將在7月1日晉升少將。民進黨完全執政，今後制定法令、修憲都占上風，可以展現「多數暴力」，人權和言論自由必定受損害。人權得來不易，所以美國第三任總統《獨立宣言》起草人傑弗遜有感而發：「自由的代價是永恆的警戒」。