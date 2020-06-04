這次因非裔美國人弗洛伊德5月28日在明尼蘇達州遭警察暴力致死案引發全美各地抗議聲不斷，50多個城市實施宵禁，美國總統川普先在推文上暗示警方可向「暴民」開火，繼則下令國民兵與憲兵協助「鎮暴」，6月1日更在白宮發表演說，揚言必要時會動用軍隊驅散群眾。凡此種種，都讓他自新冠病毒疫情爆發以來即不太順利的選情雪上加霜，現在他還有機會扭轉乾坤嗎？

首先，繼中國大陸對美國進口的四氯乙烯增收傾銷稅、暫時停止採購美國農產品之後，美國也以北京一再阻擾達美、聯合航空公司復航大陸的談判為由，美國運輸部宣布本月16日起不讓大陸多家航空公司入境，作為報復。美國商務部也宣布將援引1962年《貿易擴展法》第232條款，對包括中國在內出口釩到美國進行調查。釩是一種稀有金屬，主要用在冶金、飛機引擎、航太與高端基礎建設之上，透過保護主義濃厚與過時的232條款對釩的出口國進行調查恐怕未盡合理，造成兩敗俱傷。

此外，美國商務部宣布本月5日起將中國研究「天河二號」超級電腦的北京計算科學研究中心、奇虎360資安公司、東方網力、深網視界、雲從科技等替解放軍採購美國尖端科技與通訊器材，以及打擊、監控新疆維吾爾族穆斯林的機構與公司，列入經濟制裁的黑名單。

美國內政上出了問題、其他國家總是會趁機占便宜，所以暫時不會是處理北韓、中東、伊朗等問題的好時機。但像是美中雙方互蒙其利的航約、大陸進口美國農產品、美國進口釩等問題，美、中兩國政府應盡快尋求妥協。現在是川普展現解決問題能力的時候，而不是讓雙方進入意氣之爭，導致美中第一階段貿易協議破裂。果真如此，他也不用選了。

其次，川普也應極力促成G-11（11大工業國峰會）在9月開成，如德國確定不能參加，俄羅斯又因英國與加拿大反對而無法與會，川普就應盡快以快刀斬亂麻，邀請澳大利亞、印度、南韓、瑞典、芬蘭入會，這也是川普選前的最重要的政治大秀，也是他放軟身段成功召開國際大型會議的良機。

第三，不管在這次處理反種族主義大示威如何荒腔走板，川普必須重新站在道德制高點上呼籲全美國人民理性、包容、和平、團結化解種族對立與仇恨。

第四，雖然動用軍隊於法有據，但川普應盡量讓現役軍隊備而不用，否則將使他選情進一步陷入危機。反之，雖然他有權援引《暴亂法》下令軍隊「平亂」，但卻展現自我抑制，應會為他爭取更多選票。

第五，川普應盡快放低姿態，與前總統小布希等共和黨大老以及包括最近抨擊「正在撕裂美國」的前國防部長馬提斯等政治人物，尋求和解並營造共和黨大團結的氣氛與氣勢。

最後，他應自知他現在的民意支持度、選情與氣勢都比不上3月，再不改弦更張，可能時不我予。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）