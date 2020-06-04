行政院日前布「振興三倍券」發放辦法，民眾可以透過健保卡兌換。由於行政院開放便利商店為購買點，引發外界對健保卡的使用是否違法以及可能衍生的資安疑慮。

根據健保署規定，健保卡的主要功能是提供保險對象就醫時辨識身分之用，目的單純明確，「不作為衛生行政及保健醫療服務等特定目的外之使用」。這次三倍券開放民眾以健保卡至便利商店購買，並非醫療使用，明顯違反規定。

對此，負責規畫的行政院政務委員唐鳳解釋說，超商對資料只有「讀取」，不會「存放」，所以沒有資安問題；唐鳳並且強調，個資只要不收集，就沒有外洩的問題。

老實說，在總統府爆出內參資料外流，以及高達2000萬筆國人個資外洩疑雲後，政府機構對國人個資的資安保護能力，實在讓人無法放心；如果連總統府及民進黨高層所涉及的「打賴會議」這種超級敏感又私密的資料都保護不了，要如何讓國人相信，街角任何一家便利商店都可任意讀取的健保卡資料，不會產生資安問題？

唐鳳說，用健保卡到便利商店買三倍券，就跟用健保卡報稅一樣，民眾不必擔心。她錯了！民眾報稅的對象是政府部門的財稅單位，而便利商店是民間企業，兩者完全不可同日而語。

政府必須以最周延的態度來因應超商刷健保卡的服務，因為這涉及民眾個資。更何況，唐鳳如何可以百分之百確定，全台超過萬家超商，全部都只會讀取而不會存放健保卡上的資料？資安事大，拜託IT大臣態度莊重些，不要那麼輕佻！