台灣媒體事業發達，新聞頻道之多，世所罕見；但經營環境日趨惡化，尤其近年來屢遭政治力干擾管控，更是對台灣所標榜的新聞自由形成莫大諷刺，也帶來本質性的摧毀。其中，在民主國家中絕無僅有的怪異機關NCC，該管的不願管，管不了、不該管的卻是拚命管、亂管一通，絕對是造成如今媒體亂象雪上加霜的癥結之一。

世界各國容或有各種形態的廣電主管機關，為什麼民進黨政府治下的NCC竟會扭曲成怪胎，甚至變成披著民主國家外皮、內裡卻吞噬新聞自由的異形呢？顯然這不僅是制度設計上的謬誤，更是掌權者刻意的濫權操控，使得雙重標準肆無忌憚，讓屈從阿附者盡享特權、打壓異己竟成常態。

被民進黨政府列為「非友好」、甚至是「敵對勢力」的特定新聞台，NCC採取的壓制手段主要有兩種，一是不斷罰款，另一是審照刁難乃至以撤照威脅，迫其就範；如中天與TVBS這兩家電視台可說是動輒得咎、罰不勝罰，更時常籠罩在被撤照的陰影中。按照NCC最慣用的以「不當內容」為裁罰的標準，最近便有明確例子可供對照，足可凸顯NCC處罰雙重標準之荒謬。

隨上級政治好惡搖擺

台北市長柯文哲之妻陳佩琪日前因在臉書發文「逆時中」，質疑衛福部當初「硬拗」給WTO的電郵是示警新冠病毒，引發民進黨台北市議員簡舒培不滿，在議會質詢時批判陳佩琪，又在臉書嗆其「市長配偶」角色不適格，影響市府形象；陳、簡二人數度回嗆、隔空交火。此一新聞當然引起許多媒體的報導，新聞事件當然可以報導、評論，唯年代新聞台語不驚人死不休，為了刺激收視率，竟然在新聞畫面上打出「柯妻紅杏出牆之戰？因酸阿中」、「啥，佩琪嗆離婚？紅杏？」等聳動標題。

如果看過相關新聞的報導，便會知曉前述措詞都是陳佩琪對簡舒培的反詰之語，但年代電視台卻去頭斷尾，偏離主題，故弄玄虛，作成彷彿真有不可告人之事的標題；觀眾如果只看標題，一時不察，當下就會產生錯覺、誤解，對當事人當然造成傷害。也許有人會說，現在網路上像這種誇張欺騙的標題太多了，問題是，NCC就是用這種標準隨時在審查主流媒體的新聞台，而且一向只針對特定的新聞台找碴，就看他想罰不罰而已。

矛盾和弔詭的是，NCC根本就不應該把政府的手伸進媒體，去審查、管制、裁罰政府所不認可的內容；如果硬要打破新聞自由的價值信念，那也必須做到公平原則，一視同仁，以相同的標準對待所有的媒體，不要只隨上級的政治好惡而搖擺。

年代新聞之誤導、欺騙，試問NCC該不該罰？敢不敢罰？如果真正的民主無量、公平無膽、專業又無心，這種NCC還不如廢了！

從學界到業界甚至政府自己都應該知道，NCC存在的價值與扮演的角色有二，一是通傳產業的推動，二是通傳秩序的維護，這兩者都是政府建構外在大環境，使之健全發展的責任所在；但現在NCC卻不思務本之道，反倒成了政府管控媒體的新東廠、血滴子，管制媒體內容已屬越權，連媒體內部事務，也插手耍弄得樂此不疲。

警總與新聞局的復辟

目前NCC對TVBS董事長變更案、中天董監事變更案，持續以拖字訣卡關不過，造成兩家電視台公司治理上的極大困擾，並對其提出諸多質問與要求不斷刁難。而NCC外以政府威權控制，內以太上董事會姿態管到媒體內部事務，對董監事人選下指導棋、設立獨立審查人、外部董事等鴨霸作為，沒有一項是於法有據，更不是對其他電視台也一體要求，卻照樣悍然施壓，只因媒體迫於NCC罰款與審照的淫威，而且多數民意仍不清楚NCC的肆虐正在加速侵蝕台灣民主的生機。

蔡總統就職演說明確指出，政府擬將現行NCC與其他資訊、資安機關合併為數位發展部會；NCC也將從獨立機關轉化為一般行政機關，目前NCC負責的媒體證照核發權，也將由主政者完全掌控。其實，關鍵全在心態的調整轉變，靠著訴求「百分之百言論自由」起家的民進黨，一旦攀上了權力巔峰，如果將這些價值信念拋諸腦後，開始對監督它的異議媒體進行管控箝制，不管是NCC或以後要成立的數位發展部，不過都是威權時代警總與新聞局的復辟罷了！