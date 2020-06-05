無色覺醒》 賴岳謙：三倍券複雜更加倍！振興經濟成效有限？

歡迎收看《無色覺醒》第646集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「三倍券複雜更加倍！振興經濟成效有限？」

千呼萬喚始出來！行政院終於公布振興券使用細項的最終版本。依據最新內容指出，振興券被正式定名為「振興三倍券」，也就是呼應替代券得讓1000元變3000元之效。而振興券將在今年7月1日起開放預購綁定，7月15日後能開始使用，使用期限會一直延續到年底，2300萬的國民都會因此受惠。

一般認為，振興券的實際效益，有可能不像行政院所述那般美好。這次蔡政府研擬振興券，無非就是馬政府時代消費券的延伸，兩者本質並無多大差異。可是基於政治政策意識型態考量，蔡政府院部會有意無意地，將振興券與消費券做切割區分。縱使兩朝都採行發券的方式，試圖去紓困或振興經濟，但兩種券在部分使用上，還是存有差異。

在使用券的獲取上，馬政府的消費券是採直接發放，而蔡政府則要民眾先拿千元現鈔去換替代券來做使用。關於找零與否，消費券是讓商家自行決定；振興券原意不找零，卻引發民間爭論仍未有定調。對於發放的渠道，蔡政府比起馬政府可謂提供相當「多元」的管道，但也造成更多民眾霧煞煞的情況。

可以發現，蔡政府所發放的振興券，不僅面額上少於馬政府時代的消費券，在使用的便利性方面，也似因特定局限而有所不及。當然蔡政府的行政院團隊，也祭出口號「三好」「一溫暖」；好領、好用、好刺激，而且最溫暖。利用行銷話術對民眾描述振興券的政策美好，積極力爭紓困好感度，再勝過前朝馬政府的政策印象。

事實上，即使馬政府時代3600元消費券，讓民眾相當有感，但當時多使用在生活的基本開銷上，對於政府促進內部經濟，提升市場景氣實為有限。而蔡政府依據行政院經濟部評估預測，此次500億的振興券發放，將能創造出1100億的內需市場經濟效益。然而，在領取耗時使用不便利等多項缺失下，這次的振興券會不會達到預期的成效？會不會帶來更多不好的迴響？會不會是執政者片面解讀癡人說夢呢？……更多分析請看影片解說！