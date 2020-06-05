「香港版國安法」草案在中共人大通過之後，預定8月前完成立法實施。根據香港最新民調，考慮移居海外的受訪者達37.2%，較國安法震撼彈投下之前，今年3月同類的調查增加達13%。雖然考慮移居海外並不表示一定就會移民，但卻顯示香港人對國安法立法實施的疑慮與擔心。

香港人的疑慮，首先是國安法立法之後，中央在港設置的國安機構涉入執行的程度有多深？前律政司長梁愛詩和前保安局長葉劉淑儀的看法就有出入。過去被北京認為所謂的「港獨」，他們的行為是否會被追溯，如果不被追溯其罪行，會不會被特別監控？

其次，香港人長期以來對香港的司法制度與法官審判信任度相當高，中央在港設立國安機構並執行任務，會不會使香港人擔心會影響到司法審判的公正性？

另外，絕大多數香港人不分左右派都擔心這樣的改變，是不是會損及香港國際都會及金融中心的地位，以及香港的經濟繁榮？北京當局一定也考慮到這一點，這也是此問題擱了20多年才處理的原因。

前幾天，香港特首林鄭月娥率同律政司長、保安局長、警務處長等首長赴北京，就國安法立法的相關事宜與中央溝通。因為香港是屬於普通法體系，在執法程序、法庭要求與一些立法原則與大陸法系不同。類似的溝通，相信以後還會有，將有助於避免法律上的扞格。

在立法過程中，港人的抗議必定難免，北京方面如果與港人做更廣泛的溝通，或可更為周延，減少與港人間不必要的矛盾。

其實，回顧23年來，香港民主化的進程才是港人、港府及北京之間最大的矛盾，也是多次抗議與警民衝突的主要原因。《基本法》中所承諾的特首普選，以及立法會議員全面普選，至今未見蹤影。其中立法會的部分，在全部70個議席中，直選產生的議員只占一半，另外一半仍是由小圈子選舉產生的功能組別議員。《基本法》中承諾的循序漸進，實際上幾乎是原地踏步，全數議員普選的終極目標更是遙不可及。北京與港府若不能在立法會及特首真普選方面邁步前進，將無法化解人民與政府間的矛盾，單靠《基本法》23條或國安法是沒辦法解決的。

另外，如果國安法通過，恐引發大規模抗議的浪潮，原訂9月6日舉行的立法會議員選舉是否會如期舉行，也是世人關注的焦點。

香港回歸以來，大陸快速改革開放，無論在經濟、建設、社會上都有很大的發展，香港人的體會最深。1997年大陸的人均所得是780美元，香港已是2萬7000多美元，到了2018年，大陸已增加了12倍，至9400多美元，香港則是5萬300美元，增幅不到1倍。港人對大陸整體印象已有很大的不同，北京應該有更多的信心，相信絕大多數的香港人民不會走港獨路線、香港不可能獨立發展，而能增加溝通，擴大包容，在普選的步伐上更快一些，如此一來，整個香港情勢一定會豁然開朗。這不就是鄧小平當初設計在香港實施「一國兩制」的思想基礎嗎？

（作者為前駐香港代表）