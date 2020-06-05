民進黨長期以來推動及捍衛人權，然而，此次境外生7月解禁喊卡，卻是赤裸裸地打壓學生人權及破壞大學國際化。境外生來台事關學生受教權及大學國際化，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，來台時程規畫由教育部決定。教育部原本規畫了「分批、疫情輕微國家、學位生」為優先對象。筆者擔任過3所大學校長，對教育部原本的規畫頗為認同。

詎料，行政院召開了跨部會會議，做了「逆時中」的決議，境外生暫不解禁。這種政治凌駕專業的作為，傷害了學生的受教權及畢業取得學位的時效，也破壞了學生的人權。任何一所學校，招收了學生，就應該維護學生的受教權及學位取得時效。學生無法到校上課或慢1年畢業當然會影響學生的學習及生涯未來發展。

從防疫及學校維護學生權益的角度來看，如果境外生並無感染新冠肺炎，那當然應該讓境外生來台完成學業。這就是為什麼我贊成教育部原先規畫的「分批、疫情輕微國家、學位生」為優先對象。請注意，當初將武漢台胞滯留那麼久，因為只考慮武漢地區，不考慮這些台胞是否有疫情，所以延遲了那麼久才准他們返台，結果回台灣篩檢沒有一個有感染新冠肺炎。政府的作法侵害了他們早就可以返台的權益，這就是政治凌駕專業！

台灣對境外人士不是有一套世界級的防疫處理方式嗎？境外生人數並不多，讓境外生以此防疫醫療處理，經篩檢後，沒有問題的境外生能夠在台灣完成學業，這是一個負責任政府應盡的基本義務。這也是為什麼，看到了「近800名陸生面臨入台簽證到期，無法論文口試，如期畢業，希望政府可以盡速安排他們分批返台就學」的新聞後，令人搖頭長嘆，政府還有在運轉？真的有苦民所苦嗎？除陸生之外，港生組成的境外生權益小組也公開陳情，指出願意配合台灣政府的一切防疫措施，希望７月起分批讓他們來台繼續就學。台灣政府一方面以世界級防疫措施為傲，一方面又不願對境外生啟動防疫措施，這就是政治凌駕專業！

這種政治凌駕專業的作為，在以專業為主流思考的大學教育上必然會造成負面效應。也因此，政大校長郭明政會說「台灣將成為全球最後一個解禁境外生的國家。」這對號稱防疫成果世界級的民進黨政府，可真是「落漆」！

這又會產生什麼後果？原本要選擇台灣就讀的境外生會思考，將來如果遇到類似的疫情，台灣又是全世界最後解封境外生的國家，那他們的受教權及學位取得時效豈不很難受到保障？這必然會大幅降低境外生來台就學的意願。難怪台科大校長廖慶榮會說：「優秀境外生可能放棄來台，也會影響他們的學弟妹選擇來台灣的意願，高教多年累積的國際化成果將毀於一旦！」

在此要提醒政府，若執行這個錯誤的政策，將使台灣高等教育的國際形象被摧毀！

（作者為國立台北教育大學教授）