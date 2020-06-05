6月6日是罷免高雄市長韓國瑜的投票日。老實說，罷韓原本應該只是一個地方事務，但在民進黨政府的全力動員下，已成為全國矚目的焦點。

既然總統蔡英文借民進黨黨主席之便，發出投票動員力，並認為罷韓投票可以展現台灣的民主，那麼，或許大家也應該從「民主」的角度來思考這件事。

首先是，為什麼要罷韓？韓國瑜上任後，在市政的表現上並無太嚴重的問題，如果有，跟其他縣市首長比起來，也並不算是最離譜的一個；就事論事，韓並沒有差到需要被罷免的程度。

有人說，韓國瑜選總統就足以構成被罷免的理由。問題是，他高票落選，且從此之後承受罵名，施政永遠被「雙標黨」義正辭嚴地拿放大鏡檢視，種種不堪，顯示韓已經得到他的懲罰了。罷免，懲罰的將不是韓國瑜，而是高雄市民，甚至是台灣的民主。

想想看，高雄人都願意給民進黨30年的時間，怎麼連給非民進黨籍的市長4年都不肯呢？其實，民進黨執政下的高雄會怎麼樣，大家都可預料得到，畢竟他們已經執政了那麼久了；至於韓國瑜執政下，高雄的風貌則還有許多可能性，因為一切都還在發展中。所以，就算當做是一次實驗吧！享受、享受不同的服務，高雄人也不吃虧啊！

若罷韓沒有成功、留下韓國瑜，高雄人是兩頭賺。因為這會讓韓更願意兢兢業業、肝腦塗地拚市政，而民進黨也會覺悟，他們必須更努力才有機會贏回政權。

但如果罷韓成功，那高雄人就兩頭落空了。除了失去因為擔心自己被高雄人嫌棄而全力以赴的韓市長之外，高雄人還要想想，被同一個品牌（政黨）吃定了，以後民進黨是會把高雄人當寶還是當草呢？既然你都這麼聽話了，我幹嘛還把你當回事？

從人性的角度來觀察，罷韓成功後，民進黨無論是誰繼任，難免心態上會認為，高雄就是民進黨的禁臠，誰都奪不走、也不能奪走，既然「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，當權者擁有無上的權力，那這位新上任的市長，還需要多努力、還會多認真呢？

趕走宵衣旰食的長工，迎來作威作福的皇帝，高雄人可要仔細打好算盤，這樣值得嗎？

更嚴肅的一個課題是，為了罷免一位地方首長，這段時間以來，從中選會到法務部、交通部、教育部、國防部、警政署等全都投入參與「罷韓國家隊」，這種作法已在挑戰法律的界線了，如果最後的結果是讓執政黨如願，那等於是縱容他們可以為了遂行自己的政治目的，無限濫用權力和資源，這將嚴重傷害台灣的民主與法治。

為了自己，也為了台灣，罷韓這一票，高雄人請慎重。

（作者為作家）