民進黨政府搞「振興消費券」，從人民怎麼取得這些券，怎麼花用，到這些券的名字該如何叫，一日多變，弄得台灣人連券的影子都還沒看到，就怨聲四起。說來，這不是民進黨政府的腦筋笨，應該是「死要面子」，硬是「犧牲人民利益的裡子」導致。

不管是要發給3000元，或者發給2000元，民進黨政府這次發這個錢給老百姓，目的就是要提升人民的消費，振興受「新冠疫情」衝擊的經濟，給全台灣各店家企業注入活水。基於這個目的，民進黨完全執政的政府編列振興預算，決定發一定金額的錢給全台灣的人。

既然要發錢給人民去消費，最直接有效的方法，就是按照每家每戶的人口，直接把現金發給人民。這樣的做法最省錢又省事。大家都知道，政府如果要發消費券的話，光是印製消費券的錢、中間的行政程序，浪費掉的錢大約就要十多億元。

但因為民進黨就是一個「天黑黑欲落雨」的政黨，信奉「阿公仔欲煮鹹，阿嬤欲煮淡」的教條，在政策喜惡或取捨上，不會和在野政黨唱合，你喜歡鹹，我就是要淡，國民黨既然從一開始就嚷嚷說應該直接發現金，民進黨政府當然就是不要發放現金。

這也沒關係。不發現金，改發「消費券」也行。可是很不幸的是，民進黨的小腦筋裡，又想起十幾年前馬英九發「消費券」，他們曾經極力批判反對的往事。於是，民進黨政府基於「昨非今是」的考量，當然不能說他們這回也要發放「消費券」。

就在這樣的思慮下，民進黨政府想出了一個「三倍券」的作法和名稱。這個政府認為，這個用來振興疫情後經濟的錢，不是「白送給你的」，而是台灣人民先掏出1000元，向政府買來3000元面額的「三倍券」，再拿去消費，然後達到振興經濟的效果。

這真是典型「脫了褲子放屁」的作法。既然「三倍券」是以實名制發放，那麼為何不直接發給人民「兩千券」，或者兩張千元券？對這個疑問，聽說民進黨政府的解釋是，他們擔心直接發現金，或者發兩張「千元券」，人民會存下來，不會拿出來消費。所以，才要人民先拿出1000元「消費」購買「三倍券」。

這樣的解釋，實在經不起任何挑戰。首先，有了消費購券的行為，這「三倍券」就有禮券的性質，受消費者保護法令的規範，不能有使用期限的限制，而即使過了使用期限，還可以退費。這麼一來，這「三倍券」反而讓人民有「存放下來」，以後可以退換現金的誘因。

接著，民進黨政府經不起民意的指責，又對「三倍券」不能找零的政策退讓，改為可以找零。說到這裡，我必須提醒民進黨政府，只要「三倍券」可以找零，台灣各店家、企業就會遭到各種找零要求的災難。

舉例，萬一有人拿一張200元的券，到超市買一包10塊錢的小泡麵，要求店家找零190元，店家要不要找零？不找零，會被罵。找零了，等於幫這個民眾「洗錢」，把「三倍券」變為現金。

這麼一來，民進黨政府「提升民眾消費」的目的沒了，反而讓台灣成了「天黑黑」的最後一段唱詞：「倆個相扑來弄破鼎，咿呀嘿嘟隆咚叱咚嗆，哇哈哈」！

這就是「面子的代價」。