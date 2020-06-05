台北市長柯文哲的太太陳佩琪以醫師身分在自己臉書發表「逆時鐘」言論，認為陳時中自稱台灣發函WHO示警新冠肺炎人傳人，完全是硬拗。台北市議員簡舒培不滿，利用市政質詢猛批陳珮琪，引發「舒琪大戰」，媒體頗多報導，甚至還有綠媒以「柯妻紅杏出牆之戰」標題趁機醜化柯文哲。

陳珮琪對陳時中有意見，但無論去函WHO是不是示警人傳人或該不該讓小明早日回台就學，都是可討論的公共議題，陳佩琪畢竟只是柯文哲的太太，有她自己的立場，為什麼民進黨議員要對陳珮琪大張旗鼓，利用議會質詢拉弓射箭？

答案昭然若揭，這兩天綠媒討論「舒琪大戰」，基本態度是柯文哲有志角逐2024總統大位，陳時中是綠營當紅炸子雞，陳佩琪打陳時中有政治目的，民進黨當然不能客氣。這個邏輯其實不通，若逆時中一定有政治目的的話，那麼，前副總統呂秀蓮的目的又是什麼？

罷韓案結果即將揭曉，民進黨組成國家隊如坦克車般碾壓而過，務必把高雄光復回來，重新回到黨的口袋。國民黨痛批罷免案只要57萬人贊成，就可以罷免89萬人選出來的市長，沒有合理性，並稱國民黨也會發動罷免案回擊。

民進黨正處在天時、地利、人和，國民黨有沒有能力罷免掉民進黨政客，還很難說，但可以肯定的是，民進黨已牢牢緊握行政、立法、司法三權，控制8成媒體，在《反滲透法》威嚇下，大陸也不會有什麼影響力，藍營經歷韓流泡沫，還剩多少戰鬥意志也很難說。民進黨又是個權力怪獸，眼中容不下一粒沙子，將全力打壓任何可能的政敵，絕不手軟。

民進黨真的可以這樣長期威權統治下去嗎？答案應該由每一個台灣人來回答。